Nacional sacó pecho y calentó el ambiente, tras presencia de sus hinchas en El Campín

En el fútbol profesional colombiano,Atlético Nacional protagonizó una nueva goleada, tras vencer 5-1 a Fortaleza, en la Liga Betplay I-2025. Los 'verdolagas' siguen entre los primeros puestos de la tabla de posiciones, sin embargo, más allá de sacar pecho por su buen rendimiento, destacó el apoyo masivo de sus hinchas al estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

"El verde tiene las mejores asistencias del semestre en Bogotá", fue el mensaje que compartió el 'verde de la montaña' junto al dato de las mejores asistencias de su hinchada en la capital colombiana, las cuales son récord en lo que va de 2025.

El Verde tiene las mejores asistencias del semestre en Bogotá 🔥💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 #DaleVerde pic.twitter.com/Ugn0vAKsmY — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 5, 2025

Y es que Nacional estuvo muy poco a punto de romper su propio récord según la información entregada por los periodistas Mauricio González y José Orlando Ascencio.

"Las mejores asistencias del año en Bogotá son de Atlético Nacional:

Equidad vs Nacional: 31.640,

Vs Fortaleza: 30.192

Millos vs DIM: 29.192

Millos vs Tolima: 28.230

Millos vs Equidad: 25.625

Santa Fe vs Tolima: 17.389

Santa Fe vs Nacional: 11.138 (sin hinchas verdes)"

De esta manera, los 'verdolagas' demostraron una vez más porque tiene la mejor hincha de todo el país, puesto que a donde juega el equipo llegan a alentar con fervor y en masa.

¿Cómo le ha ido a Nacional en este 2025?

En la Superliga de Colombia, empató 1-1 en la ida ante Bucaramanga, pero se consagró campeón en la vuelta tras imponerse 4-3 en penales. En la Liga BetPlay, arrancó con triunfos sólidos ante Once Caldas (4-0), La Equidad (1-0) y Pereira (3-0), pero cayó 3-2 frente a Alianza y empató 2-2 con Santa Fe. Su partido contra Tolima fue pospuesto. Recientemente, goleó 5-1 a Fortaleza y se prepara para enfrentar a América.

Nacional se ubica en la tercera casilla en la tabla de posiciones con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota. En cuanto a goles han marcado 17 y han recibido 6 en contra para una diferencia de +11.

El próximo juego del verde paisa será el domingo 9 de marzo contra el América de Cali, por la fecha 8, a las 7:45 p.m. (hora Colombia), en el estadio Atanasio Girardot.