Nacional vive un infierno en Cúcuta: casi no puede ingresar al camerino y el bus no llega al estadio

Atlético Nacional superó 3-0 al Cúcuta Deportivo y clasificó a octavos de final de la Copa BetPlay 2025. Sin embargo, el plantel verdolaga no la pasó bien antes, durante y después del encuentro. Primero, su bus atacado por hinchas rivales, luego a Edwin Cardona le lanzaron objetos en un tiro de esquina y por último el equipo casi que no puede ingresar a los camerinos, tras el pitazo final.

La policita antimotines tuvo que respaldarlos para poder entrar al túnel y por si no fuera suficiente están atrapados en el General Santander porque su transporte no ha podido arribar. "Nuestro ingreso al camerino. Bajo esas condiciones no podemos cumplir nuestros compromisos (...) Hay sobrevuelo constante desde hace 30min (final del juego) de un helicóptero de la policía sobre los alrededores del estadio. Nuestro bus no ha podido ingresar", informó una fuente del equipo a 'Blu Radio'.

En estas condiciones se tuvo que retirar el equipo de la cancha en Cúcuta. pic.twitter.com/zO43A5jIcu — Juan David Londoño (@juandl84) August 5, 2025

En otras cuentas que cubren a Nacional, aseguraron que el 'verde' no se presentará a la rueda de prensa ante la falta de seguridad en el recinto deportivo.