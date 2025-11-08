🔴 Nacional vs. Águilas Doradas, EN VIVO HOY: minuto a minuto del juego de Liga BetPlay II-2025

🧐 ¿Cómo viene el conjunto dorado?
El equipo antioqueño venció a Envigado, en su última salida, imponiéndose por 1-0.
El equipo antioqueño venció a Envigado, en su última salida, imponiéndose por 1-0.
Publicidad
Los dirigidos por Diego Arias vienen de ganarle 4-1 a América de Cali, por la ida de las semifinales de la Copa BetPlay, con goles de Juan Bauzá, Mateus Uribe, Alfredo Morelos y Juan Rengifo.
Las puertas del estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín, abre sus puertas para este duelo.
De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 6:20 p.m.
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del juego de la Liga BetPlay II-2025.
Publicidad
Publicidad
Publicidad