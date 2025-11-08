Síguenos en::
Fútbol Colombiano
🔴 Nacional vs. Águilas Doradas, EN VIVO HOY: minuto a minuto del juego de Liga BetPlay II-2025
EN VIVO

🔴 Nacional vs. Águilas Doradas, EN VIVO HOY: minuto a minuto del juego de Liga BetPlay II-2025

En el estadio Atanasio Girardot y por la fecha 19, Atlético Nacional quiere mantener viva la ilusión del 'punto invisible' y complicarle la clasificación a su rival.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 8 de nov, 2025
Atlético Nacional recibe a Águilas Doradas, por la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025
Atlético Nacional recibe a Águilas Doradas, por la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025
Archivo de Colprensa
  • 05:26 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO NACIONAL VS. ÁGUILAS DORADAS
    🧐 ¿Cómo viene el conjunto dorado?

    El equipo antioqueño venció a Envigado, en su última salida, imponiéndose por 1-0.

  • 05:24 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO NACIONAL VS. ÁGUILAS DORADAS
    👀 ¿Cómo llega el 'verdolaga'?

    Los dirigidos por Diego Arias vienen de ganarle 4-1 a América de Cali, por la ida de las semifinales de la Copa BetPlay, con goles de Juan Bauzá, Mateus Uribe, Alfredo Morelos y Juan Rengifo.

  • 05:22 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO NACIONAL VS. ÁGUILAS DORADAS
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín, abre sus puertas para este duelo.

  • 05:22 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO NACIONAL VS. ÁGUILAS DORADAS
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 6:20 p.m.

  • 05:21 p. m. - PREVIA DE ATLÉTICO NACIONAL VS. ÁGUILAS DORADAS
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del juego de la Liga BetPlay II-2025.

