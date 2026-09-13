🔴 Nacional vs. Águilas Doradas, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay II-2026

Presentamos la nómina de convocados y nuestro reporte médico, para la décima fecha de Liga, donde disfrutaremos de una tarde muy especial en casa.#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/VJlCamFUuV— Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 13, 2026
- 02:39 p. m.👊🏻🟢✔️¡Estos son los convocados en los 'verdolagas' para hoy! 👊🏻🟢✔️
- 02:34 p. m.🤔🦅 ¿Cómo va Águilas Doradas en el torneo?🤔🦅
Por el lado de los 'dorados' suman 10 unidades en seis compromisos disputados, ubicándose parcialmente en la décima casilla.
- 02:31 p. m.🤔🟢 ¿Cómo va Nacional en la Liga BetPlay II-2026?🤔🟢
Los dirigidos por Lucas González suman 12 puntos en cinco partidos disputados, ubicándose parcialmente en la séptima casilla de la tabla general.
- 02:27 p. m.🤔⌚¿A qué horas es el partido? 🤔⌚
A las 4:05 de la tarde, de este domingo 13 de septiembre, rodará el balón en el Atanasio Gurardot para el duelo entre 'verdolagas' y 'dorados'.
- 02:26 p. m.👋🏼¡Bienvenidos!👋🏼
👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas, válido por la décima jornada de la Liga BetPlay II-2026.
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