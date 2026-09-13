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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Nacional vs. Águilas Doradas, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay II-2026
EN VIVO

🔴 Nacional vs. Águilas Doradas, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay II-2026

Este domingo, Nacional recibe a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot en cumplimiento de la décima jornada de la Liga BetPlay II-2026. ¡Siga EN VIVO el partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 13 de sept, 2026
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Atlético Nacional se enfrenta a Águilas Doradas por la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2026.
Atlético Nacional se enfrenta a Águilas Doradas por la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Nacional Oficial
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  • 02:39 p. m.
    👊🏻🟢✔️¡Estos son los convocados en los 'verdolagas' para hoy! 👊🏻🟢✔️

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  • 02:34 p. m.
    🤔🦅 ¿Cómo va Águilas Doradas en el torneo?🤔🦅

    Por el lado de los 'dorados' suman 10 unidades en seis compromisos disputados, ubicándose parcialmente en la décima casilla.

  • 02:31 p. m.
    🤔🟢 ¿Cómo va Nacional en la Liga BetPlay II-2026?🤔🟢

    Los dirigidos por Lucas González suman 12 puntos en cinco partidos disputados, ubicándose parcialmente en la séptima casilla de la tabla general.

  • 02:27 p. m.
    🤔⌚¿A qué horas es el partido? 🤔⌚

    A las 4:05 de la tarde, de este domingo 13 de septiembre, rodará el balón en el Atanasio Gurardot para el duelo entre 'verdolagas' y 'dorados'.

  • 02:26 p. m.
    👋🏼¡Bienvenidos!👋🏼

    👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas, válido por la décima jornada de la Liga BetPlay II-2026.

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