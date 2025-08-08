🔴 Nacional vs. Alianza, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto del juego por Liga BetPlay

⚽⌚ ¡Comenzó el partido! ⚽⌚
Minuto 1: rodó el balón en el Atanasio Girardot, ya juegan Nacional y Alianza FC en el marco de la sexta jornada de la Liga Betplay II-2025.
¡ONCE INICIAL FECHA 6️⃣!— Alianza Valledupar F.C. (@AlianzaFc_ofic) August 8, 2025
Estos son los jugadoras elegidos por el técnico @HubertBodhert , para el inicio ante @nacionaloficial @Electrolit #TierraDeReyes🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/JWMdh9xvOc
El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy 💚#VamosTodosJuntos🇳🇬#UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/NTHBw6AGml— Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 8, 2025
A pocas horas de empezar el juego ⚽️🏟️💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 #UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/F03WWUwmhc— Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 8, 2025
El juego que tendrá lugar en el estadio Polideportivo Sur de Envigado iniciará a las 3:30 p.m. (hora de Colombia)
No se pierda ningún detalle.