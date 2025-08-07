Hinchas de Santa Fe lamentan muerte de barrista, tras batalla campal en el Movistar Arena

Como Sergio Luis Blanco Quintero, de 30 años y más conocido entre los barristas de Santa Fe como 'Blanquito', fue identificado el hombre que falleció, luego de la batalla campal y los desmanes que se presentaron el miércoles en la noche en el Movistar Arena, de Bogotá, que estaba listo para la presentación de la banda argentina de cumbia villera Damas Gratis.

Y tras conocerse la noticia luctuosa, en las redes sociales abundaron en las últimas horas mensajes dedicados a Blanco, quien era un fiel fanático del vigente campeón de Colombia y seguía al equipo tanto en los juegos de local, como también en calidad de visitantes.

En su cuenta de X, Diego González, líder de la barra de los 'cardenales', confirmó el lamentable hecho. "Se confirma la muerte de uno de los integrantes de LGARS (Barra de Santa Fe) en los exteriores del Movistar Arena. Ojalá tú alma encuentre la paz que no tuviste en este mundo de mierda Blanco querido, mi abrazo solidario al Parche Diez por una perdida irreparable para nuestra organización", publicó.

Además, otros seguidores recordaron y evocaron muchos partidos y momentos juntos con Blanco, de quien no se tienen más referencias.

Fuentes oficiales consultadas por Gol Caracol indicaron que los hechos son materia de investigación, y que el vehículo se dio a la fuga.

Peleas Movistar Arena - Fotos: Redes sociales

¿Qué pasó en el Movistar Arena?

Al parecer, todo comenzó con un riña entre hinchas de equipos de fútbol y se convirtió rápidamente en una batalla campal enfrente del Movistar Arena, lo que obligó a una unidad antidisturbios de la policía a intervenir.

Cabe señalar que en redes sociales circularon aterradores videos de hombres y mujeres en tremenda gresca, tirándose sillas y objetos contundentes al interior del escenario y otros más forzando las puertas y en modo de estampida ingresando a la fuerza al Movistar Arena.

Por su parte, el Movistar Arena señaló en un comunicado que la administración de ese recinto, una de las principales casas de espectáculos de Bogotá, "tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores" y por eso canceló el concierto de Damas Gratis, que está de gira por Colombia.



¿Qué dijeron las autoridades de Bogotá?

"Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación", manifestó en su cuenta de X el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó este jueves en un comunicado "el fallecimiento de un hombre adulto, quien fue arrollado por un vehículo", así como "la atención de 20 curaciones menores por parte del operador de salud" y cuatro traslados a hospitales de la zona, "los cuales, en su mayoría, se encuentran en estado estable".

El alcalde consideró "absolutamente repudiables" los hechos de violencia sucedidos antes del espectáculo, que tuvo que ser cancelado.

"Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad", agregó.