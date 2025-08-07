Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
ATAQUE A NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
JHON ARIAS
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Hinchas de Santa Fe lamentan muerte de barrista, tras batalla campal en el Movistar Arena

Hinchas de Santa Fe lamentan muerte de barrista, tras batalla campal en el Movistar Arena

Un relevante número de seguidores de Santa Fe aparecieron en redes sociales para repudiar y recordar a un par suyo que falleció el miércoles en un evento en Bogotá.