🔴Nacional vs. Bucaramanga EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay II-2025

El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy 💚#VamosTodosJuntos🇳🇬#UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/JR8A5S5hpv— Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 14, 2025
- 08:04 p. m.🟢 ¡La titular de Nacional! 🟢
- 07:56 p. m. - 👊🏻 ¡Las nóminas!🐆 ¡Así va Bucaramanga!🐆
✍🏻Conoce nuestro 11 inicial para enfrentar a Atlético Nacional por la fecha 11 de la Liga BetPlay⚽️#UnAmorInexplicable🫀 pic.twitter.com/0xeZpfxMfj— Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) September 14, 2025
- 07:37 p. m.🐆¡Los convocados del 'leopardo'! 🐆
📋Conoce los jugadores convocados por el profesor Leonel Álvarez para visitar a Atlético Nacional por la fecha 11 de la Liga BetPlay.#UnAmorInexplicable🫀 pic.twitter.com/x81Bls60HH— Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) September 13, 2025
- 07:37 p. m.🟢 ¡Los convocados en Nacional! 🟢
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Bucaramanga 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬#UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/pRPq9p4gZY— Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 13, 2025
- 07:35 p. m.⌚⚽ ¿A qué hora es el partido?
⌚⚽ A las 8:30 de la noche, de este sábado 13 de septiembre, rodará el balón en el Atanasio Girardot.
- 07:29 p. m.👋🏻 ¡Hola, bienvenidos!👋🏻
👋🏻 Buenas noches, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Nacional y Bucaramanga.
