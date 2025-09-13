Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴Nacional vs. Bucaramanga EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay II-2025
EN VIVO

🔴Nacional vs. Bucaramanga EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay II-2025

El Atanasio Girardot recibe este sábado el partido de la undécima jornada de la Liga BetPlay II-2025 entre 'verdolagas' y 'leopardos'. ¡Sígalo EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 13 de sept, 2025
Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional.
Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional.
Foto: Atl. Nacional.
  • 08:04 p. m.
    🟢 ¡La titular de Nacional! 🟢

  • 07:56 p. m. - 👊🏻 ¡Las nóminas!
    🐆 ¡Así va Bucaramanga!🐆

  • 07:37 p. m.
    🐆¡Los convocados del 'leopardo'! 🐆

  • 07:37 p. m.
    🟢 ¡Los convocados en Nacional! 🟢

  • 07:35 p. m.
    ⌚⚽ ¿A qué hora es el partido?

    ⌚⚽ A las 8:30 de la noche, de este sábado 13 de septiembre, rodará el balón en el Atanasio Girardot.

  • 07:29 p. m.
    👋🏻 ¡Hola, bienvenidos!👋🏻

    👋🏻 Buenas noches, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Nacional y Bucaramanga.

