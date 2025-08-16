🔴Nacional vs. Fortaleza, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay II-2025

🤔🟢 ¿Cómo va Atlético Nacional en la Liga Betplay II-2025? 🤔🟢
Luego de seis jornadas disputadas, los dirigidos por Javier Gandolfi suman 11 puntos, ubicándose en el segundo lugar de la tabla general.
El balón rodará en el Atanasio Girardot a partir de las 7:30 de la noche de este sábado 16 de agosto.
👋🏻Buenas tardes, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Nacional y Fortaleza, en cumplimiento de la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2025.