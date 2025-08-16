Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴Nacional vs. Fortaleza, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay II-2025
EN VIVO

🔴Nacional vs. Fortaleza, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay II-2025

El Atanasio Girardot recibe este sábado el compromiso entre 'verdolagas' y 'amix', válido por la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2025. ¡SIGA EN VIVO el partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
|
Alfredo Morelos celebra gol con Nacional.
Alfredo Morelos celebra gol con Nacional.
Colprensa.
Gol Caracol
Especialistas en Fútbol
Actualizado agosto 16, 2025 05:52 p. m.
REFRESCAR
  • 05:52 p. m.
    🤔🟢 ¿Cómo va Atlético Nacional en la Liga Betplay II-2025? 🤔🟢

    Luego de seis jornadas disputadas, los dirigidos por Javier Gandolfi suman 11 puntos, ubicándose en el segundo lugar de la tabla general.

  • 05:50 p. m.
    🤔⌚ ¿A qué horas es el partido? 🤔⌚

    El balón rodará en el Atanasio Girardot a partir de las 7:30 de la noche de este sábado 16 de agosto.

  • 05:49 p. m.
    👋🏻 ¡Hola, sean bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻Buenas tardes, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Nacional y Fortaleza, en cumplimiento de la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2025.