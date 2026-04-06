🔴 Nacional vs. Jaguares, EN VIVO: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay I-2026

Pase filtrado de Yairo Moreno y gran definición de Cristian Álvarez por encima del debutante Kevin Cataño.
- 08:48 p. m. - Minuto 36Gol de Jaguares
- 08:40 p. m. - Minuto 30Jaguares reacciona
La visita se para mejor en la cancha, ajusta en defensa e intenta tocar más el balón.
- 08:27 p. m. - Minuto 15Gol de Nacional
Gran jugada en conjunto, con pared incluída y potente remate de Andrés Sarmiento.
- 08:22 p. m. - Minuto 11Nacional domina
El local tiene la pelota y somete a Jaguares. No lo deja salir de su propio campo.
- 08:15 p. m. - Minuto 5Otra vez Nacional
Remate de media distancia de Rengifo y la pelota se va por encima del arco de Jaguares.
- 08:12 p. m. - Minuto 1Se salvó a Jaguares
Pase filtrado de Rengifo, Román quedó mano a mano, remató y la pelota pasó muy cerca del arco 'felino'.
- 08:10 p. m. - PITAZOInició el partido
Rodó la pelota en el estadio Atanasio Girardot.
- 07:41 p. m. - PREVIALos inicialistas de Jaguares
💙𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 de Jaguares FC para enfrentar a Nacional en el Estadio Atanasio Girardot.🏟️— Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) April 7, 2026
¡Seguimos más unidos!🤝
- 07:41 p. m. - PREVIALa titular de Nacional
El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy 💚#VamosTodosJuntos🇳🇬
- 07:40 p. m. - PREVIA¿Por dónde ver el juego?
El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.
- 07:40 p. m. - PREVIA¿A qué hora es el partido?
La pelota rodará a las 8:10 p.m. (hora Colombia).
- 07:39 p. m. - PREVIABienvenidos
No se pierda ningún detalle del partido entre 'verdolagas' y 'felinos'.
