Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano
EN VIVO

🔴 Nacional vs. Jaguares, EN VIVO: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay I-2026

Este lunes, en el estadio Atanasio Girardot, Nacional y Jaguares se enfrentarán por la segunda jornada (partido aplazado) del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 6 de abr, 2026
Comparta en:
Atlético Nacional recibe a Cúcuta Deportivo por la jornada 15 de la Liga BetPlay I-2026.
Colprensa
REFRESCAR
  • 08:48 p. m. - Minuto 36
    Gol de Jaguares

    Pase filtrado de Yairo Moreno y gran definición de Cristian Álvarez por encima del debutante Kevin Cataño.

  • 08:40 p. m. - Minuto 30
    Jaguares reacciona

    La visita se para mejor en la cancha, ajusta en defensa e intenta tocar más el balón.

  • 08:27 p. m. - Minuto 15
    Gol de Nacional

    Gran jugada en conjunto, con pared incluída y potente remate de Andrés Sarmiento.

  • 08:22 p. m. - Minuto 11
    Nacional domina

    El local tiene la pelota y somete a Jaguares. No lo deja salir de su propio campo.

  • 08:15 p. m. - Minuto 5
    Otra vez Nacional

    Remate de media distancia de Rengifo y la pelota se va por encima del arco de Jaguares.

  • 08:12 p. m. - Minuto 1
    Se salvó a Jaguares

    Pase filtrado de Rengifo, Román quedó mano a mano, remató y la pelota pasó muy cerca del arco 'felino'.

  • 08:10 p. m. - PITAZO
    Inició el partido

    Rodó la pelota en el estadio Atanasio Girardot.

  • 07:41 p. m. - PREVIA
    Los inicialistas de Jaguares

  • 07:41 p. m. - PREVIA
    La titular de Nacional

  • 07:40 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.

  • 07:40 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 8:10 p.m. (hora Colombia).

  • 07:39 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre 'verdolagas' y 'felinos'.

