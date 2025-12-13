🔴 Nacional vs. Medellín, EN VIVO YA; siga el minuto a minuto de la final de ida, en la Copa BetPlay

[🔜🔴🔵] Próximo partido:— DIM (@DIM_Oficial) December 12, 2025
🆚 Atl. Nacional
🏆 Final ida - Copa Betplay 2025
🗓 Sábado, 13 de diciembre.
🕞 5:00 p.m.
🏟 Atanasio Girardot
¡DALE MEDELLÍN!✊❤💙 pic.twitter.com/yh2NFc4ALo
- 03:43 p. m. - ¡ES HOY, ES HOY!
- 03:42 p. m. - Convocados de Medellín
[🔴🔵] Convocados para la final de ida de la Copa.— DIM (@DIM_Oficial) December 13, 2025
Presentados por Mapei. pic.twitter.com/CuQwMJuy6o
- 03:41 p. m. - Convocados de Atlético Nacional
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante DIM 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬#JuntosHastaElFinal pic.twitter.com/ugxbNGCTq4— Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 13, 2025
- 03:41 p. m. - Medellín se viste de verde
Detalles tan pequeños de los dos 💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 #JuntosHastaElFinal pic.twitter.com/o8BzMyoX6D— Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 13, 2025
- 03:39 p. m. - ¡El verde ya 'palpita' la final!
La mejor hinchada del mundo la tiene Nacional 👏💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 #JuntosHastaElFinal pic.twitter.com/WwJmA5jtAd— Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 13, 2025
- 03:39 p. m. - ¡El Atanasio está más que listo!
Nuestra casa está lista para la final 🔝🏟️💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 #JuntosHastaElFinal pic.twitter.com/vwex9uHmz3— Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 13, 2025
- 03:38 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Nacional y Medellín, por la gran final de la Copa BetPlay.
