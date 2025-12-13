Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Nacional vs. Medellín, EN VIVO YA; siga el minuto a minuto de la final de ida, en la Copa BetPlay
EN VIVO

🔴 Nacional vs. Medellín, EN VIVO YA; siga el minuto a minuto de la final de ida, en la Copa BetPlay

Este sábado, 'verdolagas' y 'poderosos' se enfrentan en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la gran final de la Copa BetPlay.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 13 de dic, 2025
Comparta en:
Medellín vs. Nacional, por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay
Medellín vs. Nacional, por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay
Colprensa
REFRESCAR

Publicidad

Publicidad

Publicidad