🔴 Once Caldas vs. Atlético Nacional, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Copa BetPlay

¿Cómo llega Atlético Nacional?
Los 'verdolagas' vienen de eliminar a Deportes Quindío, tras ganar 6-2 la serie de los octavos de final.
Los 'verdolagas' vienen de eliminar a Deportes Quindío, tras ganar 6-2 la serie de los octavos de final.
Publicidad
El blanco blanco viene de eliminar al Deportivo Pasto, tras imponerse 6-1 en la serie de los octavos de final.
El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.
La pelota rodará a las 7:30 p.m. (hora Colombia).
No se pierda ningún detalle del partido entre Once Caldas y Atlético Nacional.
Publicidad
Publicidad
Publicidad