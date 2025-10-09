Síguenos en::
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Once Caldas vs. Atlético Nacional, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Copa BetPlay
EN VIVO

🔴 Once Caldas vs. Atlético Nacional, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Copa BetPlay

Este jueves 9 de octubre, en el estadio Palogrande, Once Caldas recibirá a Atlético Nacional por el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. ¡No se lo pierda!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 9 de oct, 2025
Nacional vs Once Caldas
Nacional vs Once Caldas
Colprensa
  • 03:33 p. m. - PREVIA
    ¿Cómo llega Atlético Nacional?

    Los 'verdolagas' vienen de eliminar a Deportes Quindío, tras ganar 6-2 la serie de los octavos de final.

  • 03:31 p. m. - PREVIA
    ¿Cómo llega Once Caldas?

    El blanco blanco viene de eliminar al Deportivo Pasto, tras imponerse 6-1 en la serie de los octavos de final.

  • 03:30 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.

  • 03:29 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 7:30 p.m. (hora Colombia).

  • 03:29 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre Once Caldas y Atlético Nacional.

