NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Once Caldas vs. Medellín, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2025
EN VIVO

🔴 Once Caldas vs. Medellín, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2025

Este lunes, en el estadio Palogrande, Once Caldas recibirá a Independiente Medellín por la fecha 15 del fútbol profesional colombiano. ¡No se lo pierda!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 13 de oct, 2025
Medellín vs. Once Caldas, por la fecha 15 de la Liga BetPlay l-2025
Colprensa
REFRESCAR
  • 03:18 p. m. - PREVIA
    Convocados del Medellín

  • 03:18 p. m. - PREVIA
    Convocados de Once Caldas

  • 03:17 p. m. - PREVIA
    ¿Cómo llega Medellín?

    Los antioqueños vienen de perder 2-1 con Águilas Doradas por la fecha 11 de la Lige BetPlay II-2025.

  • 03:16 p. m. - PREVIA
    ¿Cómo llega Once Caldas?

    El 'blanco blanco' viene de perder 0-1 con Atlético Nacional por los cuartos de final de la Copa Colombia.

  • 03:15 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El partido será transmitido por la televisión cerrada.

  • 03:14 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 5:15 p.m. (hora Colombia).

  • 03:13 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre Once Caldas y Medellín.

