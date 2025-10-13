🔴 Once Caldas vs. Medellín, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2025

Convocados del Medellín
[🔴🔵] Grupo de viajeros a la capital caldense para el juego de este lunes por la fecha 15 de la Liga.— DIM (@DIM_Oficial) October 13, 2025
Presentados por Mapei pic.twitter.com/p7bYvqOCeD
[🔴🔵] Grupo de viajeros a la capital caldense para el juego de este lunes por la fecha 15 de la Liga.— DIM (@DIM_Oficial) October 13, 2025
Presentados por Mapei pic.twitter.com/p7bYvqOCeD
Publicidad
Estos son los 🔝 convocados del Blanco-Blanco para el partido de esta tarde.— 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) October 13, 2025
🔥 ¡A dejarlo todo por la camiseta!#MiVidaMiEquipo pic.twitter.com/TR7uXz4esn
Los antioqueños vienen de perder 2-1 con Águilas Doradas por la fecha 11 de la Lige BetPlay II-2025.
El 'blanco blanco' viene de perder 0-1 con Atlético Nacional por los cuartos de final de la Copa Colombia.
El partido será transmitido por la televisión cerrada.
La pelota rodará a las 5:15 p.m. (hora Colombia).
No se pierda ningún detalle del partido entre Once Caldas y Medellín.
Publicidad
Publicidad
Publicidad