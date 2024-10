Pablo Peirano: "Fue un partido de ida y vuelta y de emociones hasta el final"

Pablo Peirano, director técnico deSanta Fe, compareció en la rueda de prensa posterior al empate 1-1 de su equipo con el Deportivo Pereira. El DT uruguayo, al servicio del 'cardenal', aseguró que fue un compromiso bastante equilibrado y que tuvo emociones de principio a fin.

"Un partido parejo, un partido muy estudiado, lo habíamos hablado que cada vez son más parejos los partidos. Tuvimos nuestro momento para aprovechar acciones de juego para poder convertir, y ellos cuando fueron punzantes, nos hicieron mover el arco con acciones muy claras. El partido se fue así, de bloques, de transiciones, con jugadas peligrosas para un lado y nosotros tuvimos el remate de Edwar (López) sobre el final, y ellos también tuvieron los de 'mano a mano'; fue un partido de ida y vuelta y de emociones hasta el final", pronunció de entrada el estratega.

Jugadores de Santa Fe y un festejo de gol contra Pereira, por la séptima fecha de la Liga II-2024. Foto: Colprensa

Peirano complementó su análisis del compromiso frente al Pereira en que a su equipo le faltó un poco más de profundidad en el segundo tiempo.

"Comparto lo del inicio del segundo tiempo es muy difícil mantener lo del primer tiempo, que tuvimos buen porcentaje jugando en la cancha rival. Sabemos muy bien lo que es Pereira en la parte ofensiva y sabíamos que ellos se iban a venir porque estaban necesitados de puntos y lo iban a buscar e iba ser diferente el primer tiempo del segundo, iba a ser más de ida y vuelta. Buscamos las variantes, no estuvimos finos en el último tercio y ellos nos hicieron daño con las paredes. No tuvimos la claridad para tener profundidad sobe todo en el segundo tiempo", recalcó.

Otras declaraciones de Pablo Peirano:

- La actualidad de las lesiones y cómo está Jhon Duque:

"Omar (Albornoz) se fue, nos acompañó y luego se descompuso y tuvo que irse. Jhojan va en lo mismo que Omar por lo que pude ver ahí, aparte, no se sentía bien y el esfuerzo lo va a sentir. Y Jhon Duque tiene la cara inflamada arriba y abajo lo tuvieron que coser, se estaba duchando y tenía la boca muy inflada y vamos a ver cómo evolucionan mañana (viernes) que ya tenemos que dar la lista para el próximo partido".

- Palabras de agradecimiento a Luis Fernando Suárez

"Le agradezco mucho las palabras, estuvimos conversando del partido, me lo mencionó, me llenó de halagos porque uno viene a trabajar a un país que me abrió las puertas y nosotros los que hacemos es brindarnos por completo y lo valoro de mucha manera lo que él me comentó y que lo haga público habla de lo que caballero que es".

Luis Fernando Suárez, director técnico de Pereira, en el duelo contra Santa Fe. @DeporPereiraFC