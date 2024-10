Pablo Peirano: "No hay consuelo para Santa Fe ni para el hincha porque el resultado es 1-0"

Santa Fe tuvo las mayores posibilidades, pero se encontró con un Álvaro Montero monumental bajo los tres palos. A la postre, el 'león' no pudo vencer la resistencia del golero de Millonarios y finalmente cayó 0-1 en el clásico, este sábado. Pablo Peirano, técnico de los rojos', dio sus conceptos en rueda de prensa.

El timonel uruguayo destacó el partido que hicieron sus futbolistas en el campo de juego de El Campín, el único lunar, por supuesto, fue el resultado final.

"Me parece que el partido, sacando el resultado que no es positivo para nosotros, somos conscientes en esa parte, el funcionamiento fue correcto, manejamos las situaciones de gol más claras del partido, en el mejor momento nuestro el rival lo convirtió, mantuvimos nuestro comportamiento defensivo; en ofensiva también, todo el equipo estuvo bien, solo es el resultado que duele, que nos duele mucho", precisó.

Peirano continuó con su análisis afirmando que si bien duele haber perdido el clásico contra Millonarios, ahora solo queda levantarse y trabajar para los retos venideros.

Publicidad

"El haber concretado las situaciones de gol que teníamos y después de lo que hemos trabajado y planificado, lo que hemos estudiado al rival. Los controlamos en su gran mayoría en la ofensiva de ellos, en las transiciones, les generamos profundidad por las bandas. El primer tiempo fue más parejo que el segundo. Tuvimos las mejores opciones, no hay consuelo para nosotros ni para el hincha porque el resultado es 1-0. Ni a los hinchas ni a nosotros nos va a calmar este dolor que tenemos por no lograr el triunfo y al mismo tiempo vamos a seguir confiando y trabajando de la manera que los estamos haciendo porque queda mucho".

Pablo Peirano y Alberto Gamero, entrenadores de Santa Fe y Millonarios respectivamente. Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Pablo Peirano

Publicidad

Por qué Santa Fe le cuesta ganar en casa...

¿Cuántos partidos estábamos invictos nosotros? Depende de dónde mire. Cuestan los partidos de local, los de visita. Hemos sacado puntos de visita y de local, hoy no fue, no lo tuvimos, pero no es que al equipo le cueste. Son todos partidos muy duros, la liga es así. No es que Santa Fe se presenta de una manera cuando esté de local o visitante. Estamos muy por encima de una estadística, sabemos a lo que apuntamos, la forma en que trabajamos, estamos convencidos en tener 11 partidos invictos en Liga es muy bueno, tener el puntaje que tenemos también, nunca estamos conformes, menos con el resultado de hoy (sábado), pero no nos va a cambiar nada, sí nos va a mantener el dolor porque sabemos de la importancia para nosotros y para el hincha, pero no se nos dio, a trabajar otra vez. Hay que seguir, estamos acostumbrados a recibir un golpe, estar en la lona, levantarse y seguir. No me gusta estar en el piso nunca".

La pelota detenida a favor

"No tuvimos la precisión de colocar una buena pelota y ser efectivos. Tuvimos siete tiros de esquina a favor y en uno solo tuvimos la posibilidad. Hay que seguir trabajando, insistiendo. No fuimos efectivos en el movimiento, nos ganaron en el juego aéreo".