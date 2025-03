"Para eso vine al Junior, soy Teófilo Gutiérrez y lo demuestro día a día"

Teófilo Gutiérrez le cambió la cara al Junior de Barranquilla desde su ingreso en la segunda parte, en el clásico de la Costa Caribe contra Unión Magdalena. El del barrio La Chinita anotó el tanto del empate parcial en lo que fue la victoria 2-1 del 'tiburón' en el estadio Metropolitano.

El experimentado delantero aprovechó los minutos en cancha que le otorgó el DT César Farías , no solo aportó con su gol sino que también tejió acciones interesantes en el frente de ataque. Tras el juego de la décima jornada de la Liga BetPlay I-2025, el exRiver Plate habló en zona mixta.

"Los goles siempre van a ser importantes, si sirven para el equipo. Creo que enfrentamos a un gran rival, un gran clásico, y teníamos que llevarnos los tres puntos para poder estar ahí arriba en la tabla. No es fácil jugar partidos seguidos y seguir acumulando juegos, pero creo que en todo momento buscamos el arco y en segundo tiempo se nos hizo más fácil por la calidad de jugadores que entramos a aportar al equipo", pronunció de entrada el número '29' del 'rojiblanco'.

Teófilo Gutiérrez en Junior vs. Unión Magdalena por la décima jornada de la Liga BetPlay I-2025. Foto: Colprensa

'Teo' aseguró que fue importante que los ingresaron le aportaron a la colectividad del Junior. "Sí, sin duda. Habíamos jugadores de buen pie y encontramos un desgaste del rival muy importante y los que entramos lo hicimos muy bien, con buen pase y buena finalización. Ellos se encontraron con su juego, su estilo de juego, y eso hay que respetarlo; y después nosotros hicimos los goles. Teníamos que hacer respetar la localía. La hinchada está feliz y ya mañana (jueves) amanece con los 'Junior días'".

Por último, el delantero de 39 años, reconoció que le gusta este tipo de partidos, los clásicos; con la finalidad de dejar su sello goleador. Aseguró que está en óptimas condiciones físicas y se mostró contento por volver al gol.

"Uno está presto a esto eso y creo para eso vine, para aportarle al grupo que es lo más importante. En mi cabeza no está retirarme ahora, siempre dije que quiero seguir; estoy en óptimas condiciones y el fútbol está. Soy Teo Gutiérrez y lo demuestro día a día, en cada partido y entrenamiento, que no es decirlo, sino de hacerlo. Estoy feliz porque me vuelvo a reencontrar con el gol y el fútbol, lo que quiere la gente", concluyó.

“Para esto vine. Yo soy Teo Gutiérrez y siempre lo demuestro”: dijo el delantero barranquillero, quien fue escogido como la figura del clásico costeo en el que Junior derrotó 2-1 al Unión Magdalena. pic.twitter.com/bpAOoN9s67 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 27, 2025

