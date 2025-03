Cesar Farías no comió entero tras el triunfo de Junior: "No fue nuestro mejor partido"

Junior de Barranquilla sufrió para vencer a Unión Magdalena en el Metropolitano. Los dirigidos por César Farías remaron contra la corriente para imponerse en el clásico del caribe por la fecha 10 de la Liga BetPlay l-2025.

En el primer tiempo, el conjunto 'bananero' se vio mucho mejor que el local que lució impreciso, situación que fue aprovechada por los de Alexis García, que se fueron al vestuario con el marcador a favor con un tanto de Ricardo 'caballo' Márquez. Sin embargo, Farías movió el banco de suplentes que surtieron efecto y lograron remontar el marcador con goles de Teófilo Gutiérrez y Steven Rodríguez.

César Farías aceptó que Junior tiene mucho por mejorar

César Farías, DT del Junior. Junior.

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro contra Unión Magdalena, César Farías fue autocrítico pese al triunfo de sus dirigidos, aunque destacó la actitud del equipo en la parte complementaria para sumar su tercera victoria en línea en la liga.

“No jugamos bien, quedamos largos en varios pasajes, no queríamos sacar a nadie antes de terminar la primera mitad. No tuvimos la sintonía que nos viene caracterizando en los últimos encuentros (…) el gol de ‘Teo’ nos permitió sacar el partido adelante. Hoy la actualidad de Junior es más comparada a la de Unión, pero nos costó (...) entre semana tratamos de corregir la mayoría de los detalles (…) hoy en la posición que estamos con los puntos que tenemos, a pesar de haber ganado estamos claros de que hoy no fue nuestro mejor partido. Uno quiere llegar al cuadrangular en el punto alto y el equipo puede crecer”.

Sobre Unión Magdalena, dijo: “El rival nos jugó muy bien, nos superó el primer tiempo, pero esto también hace equipo cuando logras voltear con tu gente y también hay que agradecerles. Poco antes de que cayeran los goles se prendieron, animaron al equipo que creció emocionalmente”.

Y añadió: “El profesor Alexis es inteligente para poder ordenar sus equipos y cortar el juego, nosotros hicimos lo contrario, pero no hay que desistir, metimos jugadores para jugar y continuamos el juego y lo pudimos conseguir. Reconocemos que no estamos del todo bien e intuimos que podemos seguir mejorando. De los que estamos metidos entre los ocho, somos los únicos que encadenamos tres victorias seguidas”.

Cuesta jugar con los equipos chicos: “Los partidos contra los grandes aquí, a mí me dan más tranquila porque tenemos equipos para enfrentar ese tipo de encuentros. El problema se nos presenta con los equipos que nosotros no estamos con la misma intensidad y nos emparejan por garra, porque se quieren mostrar y eso también vale en el fútbol“.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior de Barranquilla?

Por la fecha 11 de la Liga BetPlay l-2025, Junior volverá a tener el lunes 31 de marzo, cuando se vea las caras con La Equidad en el Metropolitano de Techo, a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana).