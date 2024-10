"Pedro Sarmiento fue una víctima inocente de esa loca guerra de narcotraficantes"

La muerte de Pedro Sarmiento, este 30 de octubre de 2024, sigue produciendo reacciones y en ese sentido, Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, contó algunos secretos revelados en una charla informal por el exjugador y técnico de tiempos aciagos vividos en su carrera, en la que registró pasos como un recio volante de marca por Nacional y América de Cali.

Acá reproducimos textualmente lo dicho por Hernández Bonnet en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio':

"En una gira por Seúl, Pedro me dijo que quería escribir un libro, para contar todo lo que sufrió en esa guerra de carteles que se destrozaron entre Cali y Medellín. Fue una guerra de carteles con personas inocentes atrapadas, entre ellas Pedro. En esa charla con una frialdad compartió sus dolores y los quería dejar en un documento. Ese dolor fue producto de las circunstancias de ser jugador de un equipo, de uno de los protagonistas de esa guerrra, por eso lo secuestraron, lo tuvieron en la hacienda Nápoles, le hicieron un juicio, lo torturaron, salió descalzo a tomar un bus, cuando salió uno de los pistoleros para decir 'este no debe nada' y lo dejan ir".

Pedro Sarmiento y Hernán Darío 'Bolillo' Gómez. Foto: Colprensa.

"Después Pedro llega a Medelllín a reunirse con su esposa, con sus hijos, él quería contar todo eso, quería contarlo, quería tener quizá una limpieza para sanar su alma, porque él no tenía cargos de conciencia.

Producto de ese hecho, de ese milagro se va a Cali, lo vuelven a llamar a que se presente, pero luego de las deliberaciones con su familia se llegó a la conclusión de que no se presentara porque lo iban a matar. Pero tristemente al no presentarse, desapareció un cuñado y le asesinaron a los suegros. Se los confieso, con el dolor en el alma, con escalofrío. Le dije que hiciera ese inventario de cuántos personajes estaban vivos (luego de haber hecho relevaciones de los narcotraficantes) y la conclusión fue que aplazara el libro, no escriba el libro, porque era abrir la puerta de la muerte".

"Y así Pedro aguantó. La última vez que hablamos lo del libro con él, me dijo: 'lo sigo pensando, estoy pensando más de lo que hablamos en Seúl. Lo de Pedro y ese es el dolor era más de tristezas, de dolores, de angustias, pero no cargos de conciencia".

"Él quería que se supiera de su dolor, lo quería contar a su manera, con pelos y señales. A Pedro le daban con la cachas de las armas, lo maltrataban...Ya no está Pedro Sarmiento, no tengo idea si dejó un borrador del libro o si hablo con algún periodista del tema. Lo único que tengo que decir es que fue una víctima inocente en esa loca guerra entre narcotraficantes".