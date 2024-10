Polémica en el empate entre Atlético Nacional y Deportivo Cali: grave error del árbitro

Poco a poco, la Liga BetPlay II-2024 se pone al día, tras varios juegos aplazados. Este miércoles 9 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional recibió a Deportivo Cali , en un partido válido por la fecha siete. Allí, igualaron 1-1, con goles de Joan Castro para el 'verdolaga' y Andrey Estupiñán para el conjunto 'azucarero'. Eso sí, las polémicas no faltaron.

Cuando transcurría el minuto 89, la pelota llegó al área custodiada por el guardameta, Luis Marquinez. Todo parecía estar tranquilo y controlado. De hecho, tomó el balón y se dispuso a sacar. Sin embargo, el juez de línea levantó la bandera para indicar que había tomado el esférico afuera de la zona permitida. Por eso, el árbitro Mauricio Mercado marcó infracción.

Todos en Atlético Nacional reclamaron y dijeron que no había sido así. Pero el central no cambió de opinión y no solo dio el tiro libre, sino que, además, amonestó al arquero del club antioqueño. Como si fuera poco, de esa acción, que se cobró rápidamente, llegó el empate de Cali, que se llevó un punto importante, mientras que al local, se le escaparon dos.

Expertos arbitrales, como 'El VAR Central', cuenta especializada en estos temas, afirmó: "AH NO JAJAJA... y ahora empata Deportivo Cali con un tiro libre mal dado por Mercado, pues Marquinez nunca tocó el balón con las manos afuera del área, la pelota siempre estuvo sobre la línea". Pero no fue el único que se pronunció al respecto y dio su punto de vista.

"MERCADO MUY MAL El árbitro Mauricio Mercado pitó mano del guardameta Marquinez, de Atlético Nacional cuando cogió el balón sobre la línea del área, es decir, estaba dentro y, de ese tiro libre, llegó el gol (1-1) de Andrey Estupiñan de Deportivo Cali. Mal Mercado, técnica y disciplinariamente", expresó José Borda, analista arbitral, en sus redes sociales.

MERCADO MUY MAL

