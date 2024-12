Polémica en el Torneo BetPlay: Llaneros le cantó la 'tabla' a Dimayor y anunció demandas

Acá en @ClubLlanerosFC no estamos de adorno !

Iremos al TAS de ser necesario.

Llaneros ya está ascendido y eso lo vamos a defender en todas las instancias jurídicas.



Los 88 puntos no llegaron por arte de magia ! “ líderes de la recla “

El título del primer semestre no lo… pic.twitter.com/KLT0dga4eS