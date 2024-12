"Dayro Moreno seguro se toma su cerveza, pero lo hacen jugadores argentinos, ingleses; todos"

Dayro Moreno le marcó doblete al América de Cali y tiene soñando al Once Caldas con la final de la Liga Betplay 2024 II. Con 39 años, el tolimense no para de marcar goles y suma un total de 347 anotaciones, poniéndose a dos tantos de Falcao García como máximo goleador colombiano de la historia.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con un jugador de antaño de nuestro país, quien remarcó la vigencia y las capacidades del delantero.

Se trata de Hamilton Ricard, delantero con gran pasado en el Deportivo Cali y en el Middlesbrough, de Inglaterra; además con múltiples presencias en Selección Colombia . El exjugador hizo un análisis al detalle de Dayro Moreno.

Dayro Moreno y Jorge Soto, en Once Caldas vs. América de Cali, por la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

¿Qué significa Dayro Moreno para el FPC?

"Es sinónimo de goles y una vez más se demuestra que los que son para los 'killers', lo hacen y punto. No venía haciendo gol, marcó uno, se destapó y demuestra la jerarquía de Dayro Moreno, quien da mucha garantía y lo está demostrando"

Jorge 'Polilla' Da Silva dijo que el segundo gol de Dayro al América no era de fútbol profesional, ¿usted que opina de la definición del delantero de Once Caldas?

"El profe de 'Polilla' que fue entrenador y goleador en el América, un gran referente, él sabe que los goleadores le mandan a guardar hasta con la nalga. El goleador hace goles con la nalga, de taquito, con el borde externo, con el borde interno, con el empeine, le mete la punta. El goleador saca esos instintos de cualquier manera en la jugada que menos se piensa, eso habla muy bien de Dayro. Él es un 'killer', porque se trata de hacer el gol de cualquier manera".

A Dayro Moreno no le fue bien en Europa, ¿eso merma el balance sobre su carrera?

"El goleador hace goles en donde sea, eso se llama adaptación. Hay jugadores que se adaptan y otros que no. Hay unos que se adaptan al frío, al calor, al idioma de otro país, pero otros que no y se aburren. Eso son personalidades, eso va en la calle, pero en la cancha se demuestra lo que se vale y Dayro está a buen nivel, es un crack".

Dayro Moreno festejando anotación con el Once Caldas. Foto: Colprensa.

¿Cómo explicar el rendimiento de Dayro Moreno, pese a su comportamiento?

"Lo que pasa es que en la vida, en los descansos todo el mundo se toma su cerveza: los ingleses, los alemanes los franceses, los españoles, los argentinos, los uruguayos, todos. Hay que saber hacerlo en el momento que se tiene que hacer. Por otro lado, se entrena bien, nunca se lesiona y hace goles, ya si le dan vacaciones, 'toma guaro y cerveza' eso ya es problema de él, es personal. Él es profesional y lo demuestra, por eso todavía está vigente y por eso marca goles".

Con ese nivel, ¿ve el retiro de Dayro lejos o cerca?

"Eso depende de si Dayro quiere seguir entrenando fuerte. Yo me retiré a los 38 años, pero porque me dio pereza levantarme a entrenar. Mientras no le cueste levantarse a entrenar, seguro sigue. Uno cuando está en esa edad; tiene que entrenar fuerte porque ya uno no tiene 18 años, no se recupera tan fácil. Si no pierde esas ganas, solo él y su cuerpo le dirán cuando retirarse".