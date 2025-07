"Por ganarle a Nacional no nos dan ni cuatro, ni cinco puntos; solo es más vistoso para la gente"

Deportivo Pereira derrotó 2-1 a Nacional en la tercera jornada de la Liga BetPlay 2025-II, en donde uno de los jugadores más destacados del partido fue Carlos Darwin Quintero, quien no solo marcó un golazo, sino que además sus números fueron superiores al de los de sus compañeros en cancha.

Fue la primera victoria para los 'matecañas' en este segundo semestre bajo la dirección de Rafael Dudamel, y la primera derrota para el club 'verdolaga' que llegaba con dos triunfos consecutivos y como líder del torneo. Por eso, el futbolista tumaqueño fue invitado a ‘Blog Deportivo’ de' Blu Radio', donde destacó el triunfo de su equipo, aunque admitió que, en lo personal, no lo considera de gran relevancia.

- ¿Tiene mejor sabor ganarle a Nacional?

"No, es lo mismo. Son tres puntos, por ganarle a Nacional no nos dan ni cuatro, ni cinco. Obvio, que cuando le ganas a esta clase de rival, la prensa y la gente lo ve más vistoso por la clase de rival que es, en cuanto para mí, en lo personal, son tres puntos que nos ponen ahí y sabiendo que jugábamos contra el líder, que si nos ganaba, agarraba ventaja. Ese es el valor que le doy".

- ¿Tiene prohibido hacer gol feo?

"Esas cosas por varios goles seguidos que hice en México fue que por el Charles Darwin decían que tenía la fórmula para hacer goles bonitos, gracias a Dios se dan y lo mejor es que sirven para que el equipo obtenga puntos".

Carlos Darwin Quintero en Deportivo Pereira X @DeporPereiraFC

- ¿Cómo se ve en unos años?

"Yo en 10 años, la verdad voy día a día, estoy disfrutando lo que soy hoy, no sé que pueda pasar el semestre que viene, lo que sí es seguro es que quiero disfrutar de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. En lo que pueda ser de trabajo, estoy disfrutando del momento. Uno ha sabido cuidarse, no he tenido lesiones graves y eso me permite tener mi estilo de juego".

- ¿Qué diferente tiene su posición en Pereira?

"Ahora mi función es más libre y buscar los espacios en el campo, que es lo que me ha caracterizado en mi carrera y ahí cuando te sientes cómodo y puedes sacar lo mejor de ti, siempre soy un convencido que los resultados van a ser muchos mejores que por ahí cuando haces una posición por cumplir, más no sabiendo que puedes sacar tu mejor potencial".