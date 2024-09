Nacional vs. Junior era uno de los compromisos que llamaba la atención de los fanáticos del fútbol colombiano para este fin de semana. No obstante, el duelo entre 'verdolagas' y 'tiburones', de la décima jornada de la Liga Betplay II-2024, no se llevará a cabo y fue pospuesto.

Tanto el verde de Antioquia como el elenco de la capital del Atlántico tuvieron cambio de entrenador en las últimas semanas. En Nacional arribó el timonel mexicano Efraín Juárez, mientras que enJunior de Barranquillafue oficializado el venezolano César Farías.

¿Por qué no se juega Nacional vs. Junior de la fecha 10 de la Liga Betplay II-2024?

En ese orden de ideas, el compromiso de la décima fecha de nuestro balompié en este segundo semestre del año en curso entre Nacional y Junior fue aplazado porque el escenario del compromiso, el estadio Atanasio Girardot es una de las sedes del Mundial femenino Sub-20 que se lleva a cabo en territorio 'cafetero'.

Atlético Nacional le ganó a Jaguares en el estadio Jaraguay, por la Liga II-2024. Foto: Colprensa

Por lo tanto, el juego entre antioqueños y 'curramberos' fue pospuesto a la espera de que se confirme una nueva fecha para poder disputarlo.

Precisamente en el Atanasio Girardot se disputará el duelo por los cuartos de final de la Copa del Mundo de la categoría entre Brasil y Corea del Norte, a partir de las 2:30 de la tarde, de este domingo 15 de septiembre.

A segunda hora, les tocará el turno a España, una de las selecciones favoritas al título frente a Japón y este tiene horario de inicio de 6:00 de la tarde.

¿Cómo van Nacional y Junior en la Liga Betplay II-2024?

El denominado 'rey de copas colombiano' suma un total de 16 puntos en 8 juegos, ocupando las primera posiciones en la tabla general. Por el lado del 'tiburón', los ahora dirigidos por César Farías tienen 12 enteros en ocho compromisos.

Carlos Bacca celebra con el Junior de Barranquilla Foto: Colprensa

El estilo de juego que quiere Efraín Juárez para Nacional

"Soy un tipo intenso, vivo al máximo el día a día, me considero valiente, tengo muchos miedos, pero los trato de ocultar con mis virtudes y defectos. Quiero que mi equipo sea valiente, atrevido, intenso, sin miedo a perder ni equivocarse, es un reflejo mío, si no, no estuviera sentado aquí", esas fueron algunas de las declaraciones del timonel mexicano sobre el estilo de juego que le quiere impregnar a su plantel.