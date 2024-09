Primer parte médico de Falcao García, luego de su lesión frente al Once Caldas

Los hinchas de Millonarios no terminaron nada contentos el partido de este domingo, frente a Once Caldas, por dos grandes razones. En primer lugar, el conjunto azul no pudo conseguir una victoria y empataron 1-1 frente al Once Caldas y además, la gran preocupación fue la lesión de Falcao García, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 45.

Minutos después de finalizado el partido, a través de redes sociales, la cuenta oficial de Millonarios dio el primer parte médico de Falcao García, donde contaron el diagnóstico inicial y el siguiente paso que tomarán, en busca de su recuperación.

“Millonarios FC informa que, en el juego ante Once Caldas, por la fecha 9 de la Liga, el jugador Radamel Falcao García sufrió un trauma muscular en el gemelo de su pierna derecha. Se esperará 48 horas para realizar los exámenes de diagnóstico y con ello, determinar el grado de la lesión”, dijo el comunicado oficial del cuadro azul.

Habrá que esperar a que se realicen los exámenes médicos y así conocer el tiempo que estará al margen de jugar o si podrá estar disponible para el próximo encuentro que jueguen los azules.

Luego de ser titular y tener un primer tiempo bastante aislado del juego, Falcao García disputó una pelota aérea, en la parte final del primer tiempo, y al caer del salto sintió una fuerte molestia que lo obligó a tenderse en el gramado del estadio Palogrande.

Radamel Falcao García con Millonarios. JAIME SALDARRIAGA/AFP

De inmediato, ingresó el cuerpo médico que evaluó cuál era el estado físico del delantero, que llegó este semestre proveniente del Rayo Vallecano. A pesar de que no se veía una lesión de gravedad, el delantero samario pidió el cambio, por prevención.

Las alarmas se prendieron para Alberto Gamero y su cuerpo técnico, además de la preocupación que generó entre los aficionados azules. Cabe recordar que el delantero samario venía de anotar su primer gol en el fútbol colombiano frente a Patriotas y esto generaba una gran ilusión entre los hinchas, esperando que el atacante se conectara en una racha goleadora.

Esta no es la primera lesión que tiene el ‘9’, puesto que hace un par de semanas sufrió una fractura en su mano que no requirió de operación, pero que sí obligó a que tomara una pausa competitiva.