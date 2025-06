Primer parte médico sobre Andrés Felipe Román, tras desplomarse en Santa Fe vs. Nacional

Atlético Nacional consiguió un importante triunfo en Bogotá. Este jueves 12 de junio, por la fecha 4 del cuadrangular B de la Liga BetPlay I-2025, venció 2-1 a Independiente Santa Fe, en el estadio El Campín y se metió en la pelea, soñando con una posible clasificación a la final. Y es que llegó a los cinco puntos, solo detrás de Millonarios y el 'león', ambos con cinco unidades; Once Caldas está de último, sumando tres puntos. Sin embargo, no todo fue alegría, pues Andrés Felipe Román protagonizó el susto de la noche.

Cuando transcurría el minuto 13 del compromiso y se disponía a realizar un saque de banda, se puso las manos en su rostro y se desplomó. Fueron momentos de tensión, donde los compañeros, rivales, cuarto árbitros y cuerpos técnicos se preocuparon por la salud del lateral derecho. Por fortuna, no pasó a mayores, logró ponerse de pie y sentarse en el bando de suplentes. Eso sí, Joan Castro lo reemplazó en cancha, con el fin de cuidar su integridad. Razón por la que Javier Gandolfi, entrenador del 'verdolaga', contó detalles en rueda de prensa.

¿Cómo descifra este partido, comparado con lo que pasó en el Atanasio Girardot?

"El análisis que hago es muy parecido a lo que se hizo de local. Allá, en casa, nos quedamos con las manos vacías por un pequeño detalle. En este encuentro, en gran parte, manejamos el partido y se fue superior al rival, creando, otra vez, varias situaciones de gol para aumentar la diferencia y que el resultado termine de otra manera. Igual, estoy contento y feliz porque nos sacamos una mochila importante de encima, tanto a la hora de convertir de visitante como de ganar. Cortamos una racha larga, pero confío 100% en que por algo llega. Se hizo desear, ya que en los tres juegos anteriores, fuimos superiores a los rivales, pero no lo pudimos plasmar en el resultado. Esta vez fuimos superiores y lo demostramos. Llega en el momento justo, como una inyección anímica para el remate del cuadrangular".

¿Cuál es el análisis que hace de lo ocurrido en el terreno de juego?

"Son golpes que, seguramente, el rival los sintió al inicio y al final del primer tiempo. Por lo hecho, era un resultado justo. Para el segundo tiempo, nos dedicamos a manejar los tiempos del partido y atacar. Tuvimos más situaciones en la parte complementaria que en la de arranque. Se siguió intentando y creo que David Ospina no tapó ni un remate al arco, entonces estoy contento y feliz y el resultado sirve por lo que se viene en corto tiempo. Además, por situaciones que se han hablado: estamos en una institución donde empatar es perder; y cuando pasan varios partidos sin ganar, el ambiente se pone difícil y confiamos en que llegó por algo".

¿Cómo harán para respetar su casa?

"Cuando el resultado no se da y pasa tanto tiempo, la mochila pesa. Tanto la gente que opina y tiene todo el día para hacerlo, creo que el jugador termina no jugando de la misma manera y pierde algo de confianza. En la actualidad, se dio un cambio de energía total, con este resultado, se recibe una inyección anímica. Vamos a tener un cierre de cuadrangular bueno. Nos faltaban detalles y se corrigieron. El universo se encarga de equilibrar todo, entonces son situaciones por las que pasamos y se sumaron puntos importantes".

Andrés Felipe Román se retiró del estadio El Campín, tras desmayo en Santa Fe vs. Nacional Colprensa

¿Qué le pasó a Andrés Felipe Román y cuál es el camino a seguir?

"Cuando pasa eso con él, lo primero que hago es pedirle al árbitro que me de tiempo de cambiarlo porque no había nada más. Primero está el ser humano. Ahorita, es muy apresurado hablar del tema. Hablamos y está bien, nos dijo que no siente nada, pero, seguramente, se realizará exámenes y esperamos que todo salga normal. No es una situación que estamos acostumbrados a ver. No hay nada raro. Se fue por segundos y ya está, es todo lo que puedo decir".

¿Por qué se ven tan frágiles en defensa?

"En el segundo tiempo no recibimos goles, no nos patearon al arco y David Ospina no participó. Quizá no fuimos tan precisos en la definición, pero creamos más situaciones en el segundo tiempo que en el primero. Seguiremos trabajando. La idea es que la parte inicial salga bien y después, lo complementario, sea mejor. Queríamos mostrar carácter y eso se vio reflejado".

¿Qué pasa con Mateus Uribe que no fue ni convocado?

"Está lesionado. No viajó porque tiene una pequeña molestia en el aductor y no puedo contar con él. Me encantaría tenerlos a todos, pero hay bajas. La idea es que, junto con Edwin Cardona, se pongan a punto para lo que se viene. Seguramente, tendrán los entrenamientos necesarios para la recta final".