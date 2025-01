Prueba reina: por esto, Hugo Rodallega se 'salió de los chiros' contra jugador del Pereira

Independiente Santa Fe se hizo fuerte en casa y debutó por lo alto en la Liga BetPlay I-2025 . El domingo 26 de enero, por la fecha 1, recibió a Deportivo Pereira en el estadio El Campín. Allí, tan solo necesitó 18 segundos para abrir el marcador por intermedio de Jeison Angulo. Posteriormente, al 41', Alexis Zapata amplió la diferencia. Por último, Yúber Quiñones descontó para el 'matecaña', pero no fue suficiente y fue victoria 2-1 para el 'león'. Eso sí, los momentos de tensión no faltaron y el capitán del cuadro 'cardenal', Hugo Rodallega, protagonizó una de esas escenas.

Al minuto 88', Ewil Murillo se proyectó por la banda izquierda y la defensa del cuadro visitante, en su afán de evitar dicho ataque, lo derribó. El árbitro central Luis Delgado no sancionó falta, dio tiro de esquina y el jugador del 'león' quedó en el suelo, retorciéndose de dolor y pidiendo amarilla. La decisión del juez se mantuvo, pero las cosas empeoraron. Daniel Torres corrió hacia la esquina y tocó con su hombro a Juan David Ríos, quien cayó, aquejando un golpe en el rostro. Al ver esto, Yúber Quiñones encaró a Torres, mientras que Hugo Rodallega le dijo a Ríos que se levantara.

Esto fue lo que pasó con el jugador de Pereira, mira como nos mandaba picos a la tribuna y el “supuesto” golpe, qué papel tan patético 🥱 pic.twitter.com/ie008wnanw — fercha (@luciferchaa) January 27, 2025

En medio de todo, apareció el arquero Salvador Ichazo para empujar, con fuerza, a 'Hugol' y alejarlo. Esto no le gustó nada al capitán de Santa Fe, quien reaccionó con mucha molestia, buscando al guardameta de Deportivo Pereira, 'saliéndose de la ropa', algo que no es habitual en el delantero. Empujones, insultos, discusiones, pasó de todo en el remate del compromiso. A partir de ahí, las cosas quedaron 'picadas' y la pierna fuerte apareció de un lado y del otro. Por fortuna, no hubo expulsados al final. Sin embargo, apareció la prueba reina de lo que ocurrió en el remate de juego.

Hugo Rodallega, delantero y capitán de Santa Fe, en el partido contra Deportivo Pereira por la Liga BetPlay I-2025 Archivo de Colprensa

Después de que Ewil Murillo cayera, Juan David Ríos tomó el balón y se fue hacia la esquina, mientras le enviaba besos a la tribuna, en un gesto de provocación. Daniel Torres, al percatarse de ello, empuja a la altura del hombro al volante del Deportivo Pereira, que se tomó la cara. Entendiendo que estaba simulando, Hugo Rodallega se acercó a decirle que no había pasado nada; eso molestó al arquero Ichazo, que empujó a 'Hugol', para alejarlo de su compañero, y esto desató la reacción del capitán 'cardenal'. Intentaron separarlos, pero estaba muy 'picante' la situación entre ambos.