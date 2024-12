¿Qué pasó entre David González y Alfredo Morelos? El entrenador de Tolima contó todo

En el estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué, Deportes Tolima y Atlético Nacional empataron 1-1, con goles de Gustavo Adrián Ramírez, para el club local, y Dairon Asprilla, en la visita. De esa manera, todo se definirá el domingo 22 de diciembre, en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, más allá de lo ocurrido en el terreno de juego, mucho se habló de lo que aconteció en la parte final del partido, entre David González y Alfredo Morelos.

Cuando se acercaba el pitazo final, por decisión de Efraín Juárez, el ‘Búfalo’ iba a ingresar al campo. No obstante, al momento de entrar, algo sucedió y se 'calentaron' las cosas. Según se pudo ver en el video, David González, entrenador del 'pijao', se le acercó al delantero para decirle algo. Esto no gustó nada a Morelos, quien se dio la vuelta de manera inmediata y le dijo de todo al técnico de Deportes Tolima. Pero ya todo quedó aclarado.

En rueda de prensa, el entrenador del 'vinotinto y oro' habló y contó los detalles de lo acontecido, asumiendo su responsabilidad y pidiendo perdón por sus actitudes. Y es que el estratega, Efraín Juárez, antes de que hablara el D.T. del cuadro de Ibagué, había denunciado que le habían faltado al respeto a uno de sus dirigidos. Razón por la que David González puso la cara y, sin problema, explicó qué había ocurrido.

¿Qué pasó en el último minuto de juego, cuando hubo un conflicto?

"Estaban las emociones demasiado a tope. Me vi incluido en un alegato y perdí mi temperamento y mi cabeza, que es algo que, normalmente, nunca me había pasado, al menos desde que soy un entrenador. Fue un momento de que volví a ser el jugador que era y me siento apenado. No lo debí haber hecho, pero no tuve control. Eso afloró y ya está. En la misma situación, tras segundos de eso, manifesté mis disculpas, que me había equivocado. Sé que eso, a veces, no basta, pero es lo único que podía hacer".

Publicidad

¿Cuál es su análisis de la final de ida?

"En el primer tiempo, erramos el camino, en parte por el buen planteamiento de Atlético Nacional. Ahora, lo otro es que se falló en tener posesiones más largas para encontrar espacios, se entró en un vértigo de atacar rápido y nos partíamos, no ganábamos rebotes, en fin. El partido se hizo de un lado y otro. En la parte complementaria, la instrucción fue tener más el balón y la expulsión del rival, nos permitió que fuéramos arriba, buscáramos el empate. Parte de la calentura fue porque se perdió tiempo al final. Igual, esta serie está abierta e iremos a Medellín a buscar el título".

David González, director técnico de Deportes Tolima, en medio de un partido del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

¿Cómo vio al equipo desde lo físico?

"Fue un partido de un ritmo alto. Prueba de eso es que Marlon Torres y Júnior Hernández fueron sustituidos porque no podían más. Definitivamente, los jugadores entregaron todo lo que tenían y ya solo queda recuperar, seguir hacia adelante e ir a buscar todo en Medellín".

Publicidad

¿Por qué el profesor Efraín Juárez lo acusó de insultar a Alfredo Morelos?

"La verdad es que ya se dijo todo lo que se tenía que decir y no ahondaré en más detalles, ya pasó y expliqué todo al inicio de la rueda de prensa".

¿Qué mensaje le envía a la hinchada?

"Agradecerle a todos por el ambiente que se vivió en el estadio; fue espectacular. Queríamos que se fueran con un triunfo, pero tengan la convicción de que iremos a Medellín a buscar el título y así darles una alegría como pasó años atrás. Lo vamos a dar todo".

Rueda de prensa de Deportes Tolima, tras la final de ida de la Liga BetPlay II-2024