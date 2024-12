"En Nacional no permitiré que a mis jugadores los traten tan 'feo'; hay códigos y duele"

Solo minutos después de igualar por 1-1 contra Deportes Tolima, Efraín Juárez habló en rueda de prensa y se refirió a la final de ida en la Liga BetPlay II-2024. No obstante, primero habló de lo sucedido entre David González y Alfredo Morelos.

Y es que, el entrenador de Nacional se refirió a las supuestas ofensas que hizo el estratega ‘pijao’ en contra del ‘búfalo’, quien le echó varios ‘madrazos’ y hasta tuvo que ser controlado, para evitar un ‘cara a cara’ con el DT de Tolima.

“La realidad es que me duele mucho el corazón. Soy un tipo de muchos valores y principios, y se me ha acusado y ‘tachado’ de mi persona, de como entrenador, que es parte de lo que vivimos y es parte de como yo lo entiendo. Pero en el fútbol y en la vida hay códigos, valores y principios”, indicó de entrada el mexicano, en rueda de prensa.

Alfredo Morelos y su pelea con David González, en final de Liga BetPlay. Foto: Pantallazo de video en X.

Sumado a eso, Efraín Juárez se reveló y quejó por la manera en la que se le ha tratado, a él y a sus futbolistas; especialmente en la final contra Tolima: “Jamás yo en la vida insultaría a un jugador del equipo contrario y hoy (miércoles) pasó esto en la cancha y me duele porque lo jugadores son como mis hijos y eso sí que yo no lo puedo permitir. Yo no puedo permitir que un entrenador de otro equipo le llame de una manera tan ‘fea’ a un jugador mío”.

"Eso me entristece más allá del partido, más allá de las circunstancias, porque a mí es al primero que juzgan, por festejar, por cómo actúo. Siempre me lo he ‘comido’ y hasta la he aceptado cuando no la tengo que aceptar, pero sí creo y entiendo que esto va más allá de un simple juego; es educación, es respeto, son valores de vida, que luego se trasladan la cancha y ojalá tengamos la valentía de aceptar y reconocer en qué nos equivocamos. Yo no voy a decir qué pasó, pero ojalá tengamos la valentía de reconocerlo”, agregó el entrenador de Nacional.

*Otras declaraciones de Efraín Juárez:

¿Qué analiza de la final de ida?

“Es un partido que lo habíamos planteado y salió al pie de la letra. La realidad es que, si no tenemos la expulsión, hubiéramos salido con otro resultado. Aun así, el equipo se ve sólido; parecía que éramos nosotros los que descansamos nos sé cuántos días. Quedo satisfecho, pero es el primer tiempo. Ahora tenemos que preparar un buen partido para darle mucha alegría a la gente el domingo”.

¿A qué se debe el planteamiento táctico? ¿Es una ventaja el empate?

“No hemos ganado nada, estamos 1-1. Todavía faltan 90 minutos; yo estoy jugando una final y lo estoy haciendo con lo mejor que tengo. Aquí es una familia y aceptamos cualquier circunstancia a pesar de todo; yo dejé a futbolistas de jerarquía en el banco y eran los primeros en apoyar”.

Felipe Aguirre y Julián Quiñónes, en Tolima vs. Nacional, por la ida de la final de la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

¿Fue justa la expulsión a Sebastián Guzmán?

“Nunca nos vamos a quejar del arbitraje. En la jugada de Guzmán, sufrió un resbalón, fue roja y ya está. A veces te dan, a veces te quitan y eso parte de la vida”.