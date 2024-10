El reciente boletín de sanciones de la Dimayor determinó que Atlético Nacional perdió los tres puntos en el escritorio por marcador de 3-0 por los incidentes de violencia en el partido contra Junior, además que deberá pagar una cuantiosa multa económica y, su plaza, el estadio Atanasio Girardot tendrá un cierre total por seis fechas.

Lo cierto es que este jueves 4 de octubre, Sebastián Arango, presidente de Nacional, concedió una rueda de prensa en la sede del club 'verdolaga', después de conocerse las sanciones y habló de varios temas, entre ellos, lo que respecta a los hinchas abonados del equipo y que no podrán asistir a los compromisos por el castigo impuesto por la Dimayor.

Atlético Nacional

¿Qué va a pasar con los hinchas de Nacional que son abonados, ante sanción de Dimayor?

Así las cosas, el máximo dirigente del conjunto verde de Antioquia se refirió a este tema, afirmando que agotarán todos recursos pero en caso tal que no suceda, devolverán el dinero a cada uno de los abonados.

"En el tema de los abonados de Nacional esperaremos agotar estos recursos, hasta tener una decisión concreta. Siempre nuestra hinchada arriba. Y si la decisión es no poder jugar en el Atanasio Girardot, devolvemos el dinero, no se cobraría. Deberíamos hacerlo, aunque operativamente no es tan fácil. No es culpa del hincha lo que sucede. Nos moveríamos en ese orden, una vez entendida la sanción, como ya lo hemos hecho con los abonados anteriormente. No lo tenemos definido, pero todo será a conveniencia del hincha", precisó Sebastián Arango hace pocos instantes desde la sede de Atlético Nacional en Guarne.

Recordemos que el duelo entre Nacional y Junior de Barranquilla fue suspendido al minuto 54 y los 'verdolagas' se iban imponiendo en el marcador por 2-0, gracias a las anotaciones de Andrés Felipe Román y Marino Hinestroza. Tras el tanto de este último, a causa de su celebración, se desató la 'ola de violencia' en las tribunas.