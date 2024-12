¿Quieren convencer a Juan Fernando Quintero de volver al Junior? Bacca y Muriel lo llamaron

El fútbol colombiano está llegando a su fin en el 2024, eso sí, con los partidos más emocionantes, puesto que falta solamente por disputarse la final de la Liga y la Copa Betplay. Por eso, el mercado de fichajes ya ha empezado a moverse y son varios los rumores alrededor de los futbolistas y equipos. Este miércoles se dio a conocer un video en el cual se ve a Carlos Bacca y Luis Fernando Muriel, en videollamada conJuan Fernando Quintero . ¿Lo quieren convencer de volver al Junior?

Las imágenes se dieron a conocer en las redes sociales por la cuenta 'Toque Sports', la cual sigue de cerca la actualidad del Junior de Barranquilla.

En el video se ve a Luis Fernando Muriel y a Carlos Bacca, sentados en un sofá, haciendo una videollamada con Juan Fernando Quintero, actual jugador y figura de Racing de Avellaneda.

😎🔥 ¡SE JUNTARON! Luis Fernando Muriel y Carlos Bacca, reunidos, hablando por videollamada con Juan Fernando Quintero.



🤩🦈 pic.twitter.com/NqRDj692X0 — Toque Sports (@ToqueSports) December 11, 2024

Como era de esperarse los comentarios de los internautas hicieron referencia a un posible regreso de 'Juanfer' al 'tiburón', club en el que no pudo brillar mucho en el 2023. El '10' estuvo en esa etapa bajo la dirección técnica de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, quien no le dio muchos minutos y con quien no tuvo la mejor relación. Quintero apenas jugó siete partidos, en los cuales apenas anotó un gol, sin dar ninguna asistencia.

Publicidad

¿Cómo le ha ido a Juan Fernando Quintero en Racing de Avellaneda?

El volante de 33 años arribó en el 2023 a la 'Academia' y comenzó con una temporada en la cual fue muy participativo, puesto que hizo cinco goles y dos asistencias en 16 partidos.

Para el 2024, Quintero subió aún más su nivel y se reportó con 13 tantos y nueve pases de gol, que fueron claves para sellar el título de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro.

Publicidad

Ante ese rendimiento, Racing quiere renovar a Quintero, sin embargo, son varias las ofertas que le han llegado. Gremio y River Plate son los clubes que lo han seguido de cerca, eso sí, sin mayores detalles y avances.

Desde Colombia también su nombre ha sido vinculado a Junior, Millonarios e Independiente Medellín.