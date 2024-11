Rafael Dudamel: "Siento vergüenza por el daño que le hace el arbitraje al fútbol colombiano"

Boyacá Chicó y Bucaramanga terminaron empatados este miércoles en la ciudad de Tunja y el duelo de la fecha 17 de la Liga Betplay del fútbol colombiano terminó con una polémica arbitral por una decisión de un gol anulado a Andrés Fabián Ponce, de los visitantes, que los había podido dejar como ganadores en el estadio La Independencia.

Así, tras el compromiso, Rafael Dudamel dejó unas duras declaraciones, que acá reproducimos:

"Creo que es el día de mayor frustación en mi carrera. La verdad siento vergüenza ajena por lo que se vivió en Tunja, el daño que le está haciendo el arbtiraje al fútbol colombiano, es tremendo. Hay dos nombres que no se pueden olvidar en la historia a partir de hoy: Wilmar Montaño, el arbitro principal, y el que estaba al frente del VAR que es Keiner Jiménez. Lo que hicieron hoy fue vergonzoso, hoy atentaron contra nuestra carrera, nuestras familia, contra la inversión de los dueños del equipo. Atentaron contra la moral y dignidad y valores de todo el fútbol colombiano".

Acción de juego entre Boyacá Chicó y Atlético Bucaramanga, por Liga BetPlay Foto: Colprensa

"Ojalá no tenga que nombrar a estos impresentable otra vez en mi vida, porque me da un malestar corporal al nombrar a Keiner Jiménez y a Wilmar Montaño. El árbitro le dice a los futbolistas dentro del partido, que no tenía la pelota en las manos y lo llaman al VAR. El señor Keiner Jiménez, el del VAR, hizo destastres. Y Montaño, el juez central, de muy poca personalidad, porque ya había sancionado el gol y le muestran exactamente el momento cuando la pelota hace contacto con los guantes del arquero y mi delantero le pega a la pelota. El arquero (de Chicó) nunca tuvo la posesión del balón en su totalidad. Así han acabado con un semestre del campeón, en el que se termina con una vergonzosa dirección arbitral. La verdad que siento pena por esto".

"Nadie nos va a desviar del objetivo de nuestro camino. Cuenten la historia de lo sucedido hoy con pena, porque este es el ejemplo que no se debe seguir. Vergüenza les debe dar a estos tipos (Montaño y Jiménez) llegar a su casa y mirar a su cara a sus hijos si los tienen y mirarlos a la cara porque no tienen moral alguna. Sus seres queridos deben sentir pena por estos dos individuos".