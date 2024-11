La jornada 17 de la Liga BetPlay 2024-II apenas comienza, pero ya ha dejado emociones por montones en los partidos que se han disputado hasta este momento. Es por ello que, en Gol Caracol le traemos un resumen de lo que va de partidos de la actual fecha, junto con la tabla de posiciones, en donde varios clubes siguen luchando por meterse a la fiesta de los cuadrangulares semifinales.

Las acciones las comenzaron Fortaleza y La Equidad , en un partido con goles y, cómo no, con algunas polémicas de por medio. Con gol de Élan Ricardo, los 'aseguradores empezaron ganando, pero al minuto 53 Santiago Córdoba puso el empate para los 'amix'. Sin embargo, todo la expulsión de Daniel Polanco causó gran conmoción en el cuerpo técnico de La Equidad.

Con el espacio dado por el hombre de más, 'Forta' logró encontrar la victoria agónicamente al minuto 90+6 gracias a Juan Castillo Andrade, quien le dio la victoria a su equipo, además de mantenerlo con vida, de cara a lo que serán las incidencias de las fases finales de la Liga BetPlay.

Tras el partido, Fortaleza quedó en la séptima casilla con 27 puntos, mientras que La Equidad quedó decimotercera, con 21 puntos.

Fortaleza vs. La Equidad en acción de juego de la Liga Betplay II-2024. Foto: Colprensa

El segundo partido de la jornada estuvo a cargo de Atlético Bucaramanga, equipo que visitó el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja de cara a luchar por los tres puntos que le permitan aspirar a estar en los cuadrangulares contra Boyacá Chicó , equipo que busca sumar la mayor cantidad de puntos, ya que se encuentra luchando por la permanencia en la primera división.

El juego estuvo muy cerrado y con pocas oportunidades para ambos equipos, los cuales estaban muy precavidos en defensa de lo que el otro pudiera hacer. Sin embargo, al minuto 16, Larry Vásquez destrabó todo y terminó marcando a favor de los 'leopardos'. Así, el conjunto local se tiró al ataque y al minuto 31 encontró un penalti, luego de que Carlos Romaña le hubiera entrado fuerte en el área a Juan David Pérez.

El encargado de cobrarlo fue Michael Nike, quien terminó mandando el balón por arriba del travesaño.

Atlético Bucaramanga celebra en la Liga BetPlay contra Boyacá Chicó Foto: Colprensa

Pese a ello, el cuadro 'ajedrezado' mantuvo ímpetu, encontrándose en repetidas ocasiones con Aldair Quintana, quien fue un pilar fundamental en la victoria. Debido a la insistencia del Chicó, encontró el empate en el minuto 90+5.

Sin embargo, al minuto siguiente, Andrés Ponce colocaba el empate, luego de un cabezazo que, en sincronía, agarraba el arquero Darío Denis. El balón, tras el choque de ambos jugadores, entró al arco 'ajedrezado', pero tras una revisión en el VAR, se pitó falta en ataque.

Así, todo terminó en un empate 1-1, con el Bucaramanga prácticamente eliminado de los cuadrangulares semifinales y el Chicó logrando un punto fundamental en su lucha por la permanencia.

Los partidos que quedan de la fecha 17 son: Alianza vs Águilas Doradas, Deportes Tolima vs Envigado, Deportivo Cali vs Jaguares, Medellín vs Patriotas, Junior vs Millonarios, Pasto vs América, Pereira vs Nacional y Santa Fe vs Once Caldas.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay