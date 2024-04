Santa Fe, con el sello de Hugo Rodallega, venció 1-0 a Once Caldas y clasificó a los cuadrangulares

Independiente Santa Fe lo consiguió. Este martes 16 de abril, en el estadio Palogrande, de Manizales, se impuso 0-1 sobre Once Caldas, sumando los tres puntos que necesitaba para asegurar su cupo en los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2024. El autor del único tanto del compromiso fue Hugo Rodallega, quien infló las redes cuando recién empezaba el juego.

El marco en las gradas era impresionante. Miles de personas acudieron para alentar al 'blanco blanco', que vive un buen presente; eso sí, también hubo presencia de varios hinchas 'cardenales'. Cada uno de ellos recién se estaba acomodando en sus sillas, cuando el marcador se abrió. Y es que el primer y único tanto del compromiso llegó a los dos minutos.

Santa Fe salió decidido a 'pegar primero'. Por eso, consiguió una falta en el borde del área rival. Allí, quien se hizo cargo fue Hugo Rodallega. Tomó la pelota, se perfiló y ejecutó el tiro libre, contando con la suerte de que la barrera se abrió y pasó por ese pequeño hueco. El arquero Ezequiel Mastrolía no pudo hacer nada, quedó quieto y se firmó el 0-1.

Duro golpe para Once Caldas, que lejos de bajar los brazos, fue por el empate. De hecho, convirtieron al arquero, Andrés Mosquera Marmolejo, en figura. Probaron de media distancia, vía aérea, acciones colectivas, proyecciones por las bandas, balones filtrados, en fin, y siempre se encontraban con las manos del guardameta del 'león'. Impresionante partido.

Publicidad

Como si fuera poco, cuando no estaba el portero, los palos negaron la anotación. Billy Arce estuvo cerca de marcar un gol olímpico. Ejecutó un tiro de esquina de manera maravillosa y cuando Mosquera Marmolejo ya estaba vencido, golpeó en el travesaño, evitando que se igualaran las cosas. No se le dio al equipo dirigido por Hernán Darío Herrera y perdió.

De esa manera, Santa Fe llegó a los 31 puntos, ubicándose en la tercera posición, detrás de Atlético Bucaramanga, que es segundo, con 32 unidades, y de Deportes Tolima, líder, con 35 puntos. Por otro lado, Once Caldas se quedó estancado en 28 unidades, en el sexto puesto, aplazando un poco más su clasificación, pero manteniéndose muy cerca del objetivo.

Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe, y Dayro Moreno, goleador de Once Caldas, en el estadio Palogrande Archivo de Colprensa

Publicidad

Ficha técnica de Once Caldas vs. Santa Fe, en la Liga BetPlay I-2024

Alineaciones titulares

Once Caldas: Ezequiel Mastrolía; Juan David Cuesta, Yonatan Murillo, Stalin Valencia, Juan Pablo Patiño; Mateo García, Alejandro García; John Deivy Araujo, Billy Arce, Gustavo Torres; y Dayro Moreno. D.T.: Hernán Darío Herrera.

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Elvis Perlaza, Marcelo Ortiz, Diego Armando Hernández, Julián Millán; Daniel Torres, Jhojan Torres, Juan Pablo Zuluaga; Francisco Chaverra, Jersson González y Hugo Rodallega. D.T.: Pablo Peirano.

Suplentes

Once Caldas: Esteban Beltrán, Sergio Stevan Palacios, Santiago Mera, Iván Rojas, Alvaro José Montaño, James Aguirre y Jorge Luis Cardona.

Santa Fe: Iván Scarpeta, Daniel Moreno, Jhon Wenceslao Meléndez, Yílmar Velásquez, Dairon Mosquera, Juan Espitia y William Jesús Ovalle.

Cambios

Once Caldas: Esteban Beltrán por John Deivy Araujo; Santiago Mera por Alejandro García; Sergio Stevan Palacios por Yonatan Murillo.

Santa Fe: Yílmar Velásquez por Juan Pablo Zuluaga; Iván Scarpeta por Julián Millán; Jhon Wenceslao Meléndez por Jersson González; Dairon Mosquera por Elvis Perlaza; Daniel Moreno por Francisco Chaverra.

Acción de juego del partido entre Once Caldas y Santa Fe, en el estadio Palogrande, de Manizales Archivo de Colprensa

Amonestados

Once Caldas: Yonatan Murillo, James Aguirre y Mateo García.

Santa Fe: Julián Millán, Diego Armando Hernández y Daniel Torres.

Publicidad

Expulsados

Once Caldas: No registra.

Santa Fe: No registra.

Goles

Once Caldas: No registra.

Santa Fe: Hugo Rodallega.