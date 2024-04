Independiente Medellín y su decisión final, de cara al duelo con Patriotas: ¿se presentarán?

Este jueves 18 de abril, Independiente Medellín se medirá con Patriotas por la fecha 17 de la Liga Betplay I-2024. No obstante, en las últimas horas se había filtrado la información de que el cuadro ‘poderoso’ no se presentaría al juego, de no cambiar a Nicolás Gallo como juez central del encuentro.

Evidentemente, esto generó un gran impacto en la agenda de este martes, en donde delegados del equipo antioqueño se reunieron con la Dimayor para analizar la situación.

Poco después de esta reunión, Medellín publicó un comunicado oficial en el que dieron detalles de todo lo hablado y las decisiones a tomar. “Este martes 16 de abril, una delegación del club encabezada por el presidente ejecutivo Daniel Ossa Giraldo, se presentó en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, donde de manera cordial, fueron atendidos por Ramón Jesurum, su presidente y Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quienes generaron un espacio para escuchar las inquietudes que tiene el club, frente al arbitraje”.

[🔴🔵] Comunicado oficial: Juego fecha 17 - Patriotas vs DIM:https://t.co/Ez3QDee7lL — DIM (@DIM_Oficial) April 16, 2024

“Adicionalmente, los delegados del club sostuvieron una reunión con la honorable Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol. En el marco de este espacio los miembros de la Comisión explicaron al club sus argumentos y puntos de vista con respecto a las dudas recibidas en lo concerniente a un correcto arbitraje en todos los encuentros del fútbol colombiano, así mismo, el club solicitó explícitamente una veeduría especializada para el partido en cuestión, que se encargue de observar las actuaciones arbitrales, en la búsqueda de brindar las condiciones necesarias para desarrollar el encuentro deportivo de la mejor manera posible”, citó el ‘poderoso’ de manera categórica, dejando en clara su posición frente a la situación presentada.