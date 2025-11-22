🔴 Santa Fe vs. Fortaleza, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay

👊🏻🔵¡Los convocados de los amix! 👊🏻🔵
Ya entramos los primeros 20 al Campín— Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) November 22, 2025
Vamos re bien#DaleQueLlenamos #SantaFeXForta pic.twitter.com/rCW3ZSYgcL
Estos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 del león 🦁 para la Fecha 2 de los cuadrangulares finales de la @LigaBetPlayD . #VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/lJmv6Aw2GS— Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 21, 2025
📍 El Campín, Bogotá.#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/YbSLbhRUW7— Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 22, 2025
A las 5:00 de la tarde de este sábado 22 de noviembre rodará el balón en el estadio El Campín.
Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Santa Fe y Fortaleza, válido por la segunda jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025.
