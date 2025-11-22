Síguenos en:
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Santa Fe vs. Fortaleza, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay
EN VIVO

🔴 Santa Fe vs. Fortaleza, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay

El 'león' recibe a los 'amix' en el estadio El Campín en cumplimiento de la segunda jornada del grupo B de los cuadrangulares finales. ¡SIGA EN VIVO el partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 22 de nov, 2025
Independiente Santa Fe recibe a Fortaleza por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025.
Independiente Santa Fe recibe a Fortaleza por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025.
Foto: @SantaFe.
REFRESCAR
  • 03:43 p. m.
    👊🏻🔵¡Los convocados de los amix! 👊🏻🔵

  • 03:39 p. m.
    👊🏻🦁 ¡Los convocados del 'león! 👊🏻🦁

  • 03:38 p. m.
    📍🏟️ ¡Así luce El Campín para el partido de HOY! 📍🏟️

  • 03:37 p. m.
    🤔⚽¿Cómo está el grupo B?🤔⚽
    1. Deportes Tolima: 3 puntos (punto invisible)
    2. Bucaramanga: 3 puntos (+1)
    3. Fortaleza: 0 puntos (-1)
    4. Santa Fe: 0 puntos (-1)
  • 03:34 p. m.
    ⌚⚽¿A qué hora es el partido? ⌚⚽

    A las 5:00 de la tarde de este sábado 22 de noviembre rodará el balón en el estadio El Campín.

  • 03:31 p. m. - 👊🏻⚽¡Nueva jornada!👊🏻⚽
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Santa Fe y Fortaleza, válido por la segunda jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025.

