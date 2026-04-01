Reviva la derrota de Santa Fe 0-1 con Llaneros, en partido por la Liga BetPlay I-2026

Ganó Llaneros 0-1 a Santa Fe con gol de Jhon Vásquez.
- 08:31 p. m.⏱️¡FINAL del partido!⏱️
- 08:22 p. m. - ⏱️¡Minuto 90!⏱️⏱️ ¡Se juega la adición del ST!⏱️
Serán siete minutos más en la parte complementaria en El Campín.
- 08:13 p. m.⏱️¡Minuto 80!⏱️
Ultimos minutos en el estadio El Campín.
- 08:07 p. m.⏱️ ¡Minuto 75!⏱️
Santa Fe no se rinde y busca el empate frente a Llaneros.
- 07:54 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 62!⏱️👊🏻🐴⚫¡Llegada de Llaneros!👊🏻🐴⚫
Pase al centro de Jhon Vásquez, pero en el segundo palo no alcanzó a llegar un compañero. ¡Se salvó Santa Fe!
- 07:53 p. m.⏱️¡Minuto 60!⏱️
Intención de Santa Fe por intermedio de Frasica, pero el golero de Llaneros se quedó con el balón sin problemas.
- 07:41 p. m. - ⏱️¡Minuto 48!⏱️⚽🐴⚫ ¡GOOOOOL de Llaneros! 0-1⚽🐴⚫
Jhon Vásquez, de cabeza, adelantó al elenco de Villavicencio en El Campín tras un cobro de tiro de esquina.
- 07:38 p. m.⏱️¡Comenzó el segundo tiempo!⏱️
Rodó el balón para la etapa complementaria en El Campín; hubo cambios en los equipos.
- 07:21 p. m.⏱️ ¡FINAL del primer tiempo!⏱️
Al descanso, Santa Fe y Llaneros se van empatando 0-0.
- 07:17 p. m. - ⏱️¡Minuto 45!⏱️¡Se juega la adición del PT!
Serán tres minutos en la primera parte en el estadio El Campín entre Santa Fe 0-0 Llaneros.
- 07:13 p. m.⏱️ ¡Minuto 40!⏱️
El partido en El Campín está muy cortado a causa de las faltas.
- 07:09 p. m.🚨😱¡Momentos de tensión!
El DT de Santa Fe, Pablo Repetto, fue amonestado por el árbitro Márquez por constantes protestas.
- 07:06 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 32!⏱️🟥¡Santa Fe se queda con uno menos! 🟥
El árbitro Carlos Márquez le sacó la segunda tarjeta amarilla a Christian Mafla, tras el golpe en el rostro a un rival.
- 07:04 p. m.⏱️ ¡Minuto 30!⏱️
El marcador no se mueve en El Campín. Santa Fe y Llaneros igualan 0-0.
- 06:58 p. m.⏱️ ¡Minuto 25!⏱️
El partido se juega en la mitad de la cancha y poco en las áreas; tiene más intención que profundidad.
- 06:53 p. m.⏱️ ¡Minuto 20!⏱️
Santa Fe se hace con el manejo del balón, pero no tiene profundidad en el último cuarto de cancha.
- 06:43 p. m. - ⏱️¡Minuto 10!⏱️⏱️ 0-0 en El Campín ⏱️
Partido abierto en El Campín, tanto 'leones' como 'llaneros' se dividen la posesión del balón. Santa Fe ya tuvo una acción clara para abrir el marcador.
- 06:34 p. m.⏱️⚽ ¡Comenzó el partido!⏱️⚽
Rodó el balón en el estadio El Campín, ya juegan Santa Fe y Llaneros. ¿Cómo quedará el compromiso?
- 06:33 p. m.🚨 ¡Novedad de última hora en Santa Fe!🚨
🩺 Andrés Mosquera Marmolejo: Presentó durante el calentamiento una lesión muscular leve en la pierna derecha.— Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 1, 2026
🔄 El arquero inicialista será Weimar Asprilla.
- 06:01 p. m.🐴⚫ ¡Así formará Llaneros! 🐴⚫
🗒️ Este es el equipo inicialista elegido por el 𝗗𝗧 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶́𝗮 para visitar a 𝗜𝗻𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗙𝗲 en el Estadio El Campín. 🏳️🏴 ¡𝑭𝒆 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐!— 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) April 1, 2026
- 05:41 p. m.💪🏻🔴🦁 ¡La TITULAR del 'león'!💪🏻🔴🦁
Esta es nuestra nómina titular 🇮🇩 para enfrentar a Llaneros en la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor ⚽️#VamosSantaFe pic.twitter.com/I8usaB5Klv— Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 1, 2026
- 05:32 p. m.👊🏻🦁¡El vestuario de Santa Fe, está listo! 👊🏻🦁
¡El camerino del León 🦁✅#VamosSantaFe pic.twitter.com/8hMM1Czjsk— Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 1, 2026
- 05:31 p. m.🤩🏟️¡Así luce el estadio El Campín para el partido de HOY! 🤩🏟️
¡El Campín 🏟️ listo para recibir la fecha 15 del León 🦁!#VamosSantaFe pic.twitter.com/HvboHAmYRH— Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 1, 2026
- 05:30 p. m.🤔🦁 ¿Cómo está Santa Fe en la Liga BetPlay I-2026?🤔🦁
El conjunto 'cardenal' suma 18 puntos y actualmente se encuentra por fuera del grupo de los ocho, al ocupar la casilla 12.
- 04:59 p. m.⏱️ ¿A qué horas es el partido?⏱️
El balón rodará en el estadio El Campín, este miércoles 1 de abril, a las 6:30 de la tarde.
- 04:37 p. m.👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Santa Fe y Llaneros, válido por la jornada número 15 de la Liga BetPlay I-2026.
