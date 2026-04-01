Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Reviva la derrota de Santa Fe 0-1 con Llaneros, en partido por la Liga BetPlay I-2026
EN VIVO

Reviva la derrota de Santa Fe 0-1 con Llaneros, en partido por la Liga BetPlay I-2026

El 'león' recibió al elenco de Villavicencio este miércoles en el Nemesio Camacho El Campín, en el marco de la jornada número 15 de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 1 de abr, 2026
Santa Fe recibe a Llaneros por la jornada 15 de la Liga BetPlay I-2026.
Colprensa
  • 08:31 p. m.
    ⏱️¡FINAL del partido!⏱️

    Ganó Llaneros 0-1 a Santa Fe con gol de Jhon Vásquez.

    • Publicidad

  • 08:22 p. m. - ⏱️¡Minuto 90!⏱️
    ⏱️ ¡Se juega la adición del ST!⏱️

    Serán siete minutos más en la parte complementaria en El Campín.

  • 08:13 p. m.
    ⏱️¡Minuto 80!⏱️

    Ultimos minutos en el estadio El Campín.

  • 08:07 p. m.
    ⏱️ ¡Minuto 75!⏱️

    Santa Fe no se rinde y busca el empate frente a Llaneros.

  • 07:54 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 62!⏱️
    👊🏻🐴⚫¡Llegada de Llaneros!👊🏻🐴⚫

    Pase al centro de Jhon Vásquez, pero en el segundo palo no alcanzó a llegar un compañero. ¡Se salvó Santa Fe!

  • 07:53 p. m.
    ⏱️¡Minuto 60!⏱️

    Intención de Santa Fe por intermedio de Frasica, pero el golero de Llaneros se quedó con el balón sin problemas.

  • 07:41 p. m. - ⏱️¡Minuto 48!⏱️
    ⚽🐴⚫ ¡GOOOOOL de Llaneros! 0-1⚽🐴⚫

    Jhon Vásquez, de cabeza, adelantó al elenco de Villavicencio en El Campín tras un cobro de tiro de esquina.

  • 07:38 p. m.
    ⏱️¡Comenzó el segundo tiempo!⏱️

    Rodó el balón para la etapa complementaria en El Campín; hubo cambios en los equipos.

  • 07:21 p. m.
    ⏱️ ¡FINAL del primer tiempo!⏱️

    Al descanso, Santa Fe y Llaneros se van empatando 0-0.

  • 07:17 p. m. - ⏱️¡Minuto 45!⏱️
    ¡Se juega la adición del PT!

    Serán tres minutos en la primera parte en el estadio El Campín entre Santa Fe 0-0 Llaneros.

  • 07:13 p. m.
    ⏱️ ¡Minuto 40!⏱️

    El partido en El Campín está muy cortado a causa de las faltas.

  • 07:09 p. m.
    🚨😱¡Momentos de tensión!

    El DT de Santa Fe, Pablo Repetto, fue amonestado por el árbitro Márquez por constantes protestas.

  • 07:06 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 32!⏱️
    🟥¡Santa Fe se queda con uno menos! 🟥

    El árbitro Carlos Márquez le sacó la segunda tarjeta amarilla a Christian Mafla, tras el golpe en el rostro a un rival.

  • 07:04 p. m.
    ⏱️ ¡Minuto 30!⏱️

    El marcador no se mueve en El Campín. Santa Fe y Llaneros igualan 0-0.

  • 06:58 p. m.
    ⏱️ ¡Minuto 25!⏱️

    El partido se juega en la mitad de la cancha y poco en las áreas; tiene más intención que profundidad.

  • 06:53 p. m.
    ⏱️ ¡Minuto 20!⏱️

    Santa Fe se hace con el manejo del balón, pero no tiene profundidad en el último cuarto de cancha.

  • 06:43 p. m. - ⏱️¡Minuto 10!⏱️
    ⏱️ 0-0 en El Campín ⏱️

    Partido abierto en El Campín, tanto 'leones' como 'llaneros' se dividen la posesión del balón. Santa Fe ya tuvo una acción clara para abrir el marcador.

  • 06:34 p. m.
    ⏱️⚽ ¡Comenzó el partido!⏱️⚽

    Rodó el balón en el estadio El Campín, ya juegan Santa Fe y Llaneros. ¿Cómo quedará el compromiso?

  • 06:33 p. m.
    🚨 ¡Novedad de última hora en Santa Fe!🚨

  • 06:01 p. m.
    🐴⚫ ¡Así formará Llaneros! 🐴⚫

  • 05:41 p. m.
    💪🏻🔴🦁 ¡La TITULAR del 'león'!💪🏻🔴🦁

  • 05:32 p. m.
    👊🏻🦁¡El vestuario de Santa Fe, está listo! 👊🏻🦁

  • 05:31 p. m.
    🤩🏟️¡Así luce el estadio El Campín para el partido de HOY! 🤩🏟️

  • 05:30 p. m.
    🤔🦁 ¿Cómo está Santa Fe en la Liga BetPlay I-2026?🤔🦁

    El conjunto 'cardenal' suma 18 puntos y actualmente se encuentra por fuera del grupo de los ocho, al ocupar la casilla 12.

  • 04:59 p. m.
    ⏱️ ¿A qué horas es el partido?⏱️

    El balón rodará en el estadio El Campín, este miércoles 1 de abril, a las 6:30 de la tarde.

  • 04:37 p. m.
    👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Santa Fe y Llaneros, válido por la jornada número 15 de la Liga BetPlay I-2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad