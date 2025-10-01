🔴 Santa Fe vs. Medellín, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la Copa BetPlay

🤔⚽¿Cómo va la serie? 🤔⚽
Por el momento, Santa Fe se impone 2-1 al Medellín en este serie que busca un lugar en la semifinales de la Copa BetPlay.
A las 8:00 de la noche, de este miércoles 1 de octubre, rodará el balón en el estadio Metropolitano de Techo.
Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre 'leones' y 'poderosos' en el estadio de Techo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay.
