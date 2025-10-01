Síguenos en::
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Santa Fe vs. Medellín, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la Copa BetPlay
EN VIVO

🔴 Santa Fe vs. Medellín, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la Copa BetPlay

Este miércoles, 'leones' y 'poderosos' se enfrentan en Techo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay. ¡SIGA EN VIVO HOY el partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 1 de oct, 2025
Santa Fe y Medellín se enfrentan este miércoles en la Copa BetPlay 2025.
Colprensa
REFRESCAR
  • 06:25 p. m.
    🤔⚽¿Cómo va la serie? 🤔⚽

    Por el momento, Santa Fe se impone 2-1 al Medellín en este serie que busca un lugar en la semifinales de la Copa BetPlay.

  • 06:24 p. m.
    ⌚⚽ ¿A qué hora es el partido? ⌚⚽

    A las 8:00 de la noche, de este miércoles 1 de octubre, rodará el balón en el estadio Metropolitano de Techo.

  • 06:22 p. m. - 👊🏻🔴 ¡EN VIVO Santa Fe vs. Medellín!
    👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻

    Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre 'leones' y 'poderosos' en el estadio de Techo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay.

