Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Santa Fe vs. Tolima, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay II-2025
EN VIVO

🔴 Santa Fe vs. Tolima, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay II-2025

Este martes, el estadio El Campín recibe el encuentro entre 'leones' y 'pijaos' en cumplimento de la tercera jornada del Grupo B por cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 25 de nov, 2025
Santa Fe derrotó 3-0 a Fortaleza en el Nemesio Camacho El Campín
Colprensa
  • 06:34 p. m.
    ✔️🏟️¡Así luce El Campín para HOY! ✔️🏟️

  • 06:34 p. m.
    🦁👊🏻¡Los citados en el 'león'! 🦁👊🏻

  • 06:33 p. m.
    🔴🟡¡Los convocados del Tolima! 🔴🟡

  • 06:32 p. m.
    🤔¿Cómo está la tabla del Grupo B?🤔
    1. Tolima: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
    2. Bucaramanga: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
    3. Santa Fe: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
    4. Fortaleza CEIF: 0 puntos / -4 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  • 06:29 p. m.
    🤔⌚¿A qué hora es el partido?🤔⌚

    A las 7:30 de la noche de este martes 25 de noviembre rodará el balón en el estadio El Campín.

  • 06:28 p. m. - 👊🏻⚽ ¡Se viene un buen partido! 👊🏻⚽
    👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Santa Fe y Tolima por cuadrangulares.

