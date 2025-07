"Somos un país pobre para el futbol; los goleadores de acá son de 35 años para arriba"

Tras la eliminación de Fluminense 0-2 a manos del Chelsea en el Mundial de Clubes, se evidenció un claro dominio de juego de los europeos, en donde se destacó las condiciones tantos individuales como colectivas de los jugadores de los 'blues'.

Tras ello, en el programa de 'Jugada Maestra', de la plataforma Ditu, se generó un debate sobre lo que le falta al fútbol de nuestro país, para llegar a igualar o superar a las más grandes ligas del viejo continente.

"En Colombia no hay dinero para el futbol, somos un país pobre para el futbol, hay que trabajar en divisiones menores, en la segunda división hay pocos jugadores entre 19 y 22 años, porque desaparecen, acuden a jugadores de 26 para arriba, y los clubes que tienen recursos y dinero traen. Los goleadores de acá son de 35 años para arriba, eso no es futuro, en cambio, en Europa se llevan los jóvenes buenos de acá, el futbol europeo todos los días va a mejorar, y acá el sudamericano para día para descender", inició hablando Nelson Gallego a la mesa de panelistas.

Continuó diciendo: "Para que en Colombia mejoremos el fútbol es que los equipos se encaminen en las divisiones menores y poner a los jugadores buenos a actuar. El Fluminense que es referente, dejar ir a jugadores de 21 o 22 años a los grandes del viejo continente, para mí no es nada raro que Chelsea le haya ganado a Fluminense, no hay igualad de condiciones por las edades, hay que cambiar las políticas, si esto sigue sucediendo, nos van a coger cada vez más ventaja y vamos a tener menor número de jugadores talentosos nosotros".

Por otro lado, el profesor Norberto Peluffo admitió estar de acuerdo con dicha idea, y la complementó con lo siguiente: "En Colombia sí se trabaja en las divisiones menores, pero son muy pocos los clubes, todos los equipos tienen, pero el interés es de muy pocos equipos que le invierten y ponen la plata, son seis u ocho de resto no. En el fútbol llegan directivos para vivir del futbol, no para el futbol, llegan para beneficiarse de él, no les interesa el progreso de futbol, hay mucho directivo que piensa de esa manera".



