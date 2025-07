Remco Evenepoel y la inspiración para ganar la contrarreloj: "Lo tomé como una revancha"

El belga Remco Evenepoel, ganador de la contrarreloj de Caen en la quinta etapa del Tour de Francia, aseguró que el tiempo que perdió en un abanico durante la segunda jornada le motivó todavía más para salir a tope en su especialidad.

"Los que me conocen saben que la revancha me hace trabajar más. El tiempo que perdí me motivó todavía más que antes, quería hacer algo importante y me duele un poco que no haya podido conquistar el amarillo", señaló el ciclista del Soudal, que aventajó en 16 segundos al esloveno Tadej Pogacar y ahora es segundo en la general a 42 del defensor del título.

Evenepoel se mostró muy crítico con su actuación en aquella etapa: "Esos segundos perdidos duelen. Estuvimos atentos todo el día y en los últimos 40 kilómetros nos dormimos, es un error de principiante. Pero ya no lo podemos cambiar, solo podemos mirar hacia adelante. El equipo ha ganado ya dos etapas (la suya y la de Tim Merlier en el esprint de Dunkerque) y ahora tenemos que centrarnos en la general".

Remco Evenepoel, ganador de la etapa 5 del Tour de Francia 2025. afp.

El belga reconoció que el Soudal no tiene la misma fortaleza que el UAE de Pogacar o el Visma del danés Jonas Vingegaard y que, además, vienen con el objetivo de subir al podio pero también de sumar etapas con Merlier.

Publicidad

"Estoy convencido de que Tim ganará dos o tres etapas más. Pero vamos a trabajar para acabar en el podio, ese es ahora el objetivo. Algún día vendré a ganar el Tour, pero ahora es demasiado pronto", destcó.