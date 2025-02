"¿Soy responsable de que Falcao erre 3 goles en Pasto?”: Gustavo Serpa, duro con Millonarios

Millonarios tuvo su jornada de rendición de cuentas y exposición de balances en la mañana del 27 de febrero de 2025, cuando los directivos del conjunto ‘embajador’ se ufanaron de las ganancias que ha dejado su administración.

En ese sentido, Gustavo Serpa , una de las cabezas más visibles del elenco capitalino, indicó que está haciendo todo lo posible para que el plantel vuelva a ganar títulos, reclamo generalizado de la hinchada en el último tiempo, y así eludió las críticas.

"Claro que quiero salir campeón todos los años. Por eso vivo y sufro. Aparte de la pasión, tengo también inversión aquí. Los análisis tienen que ser más sensatos", comentó en declaraciones reproducidas por 'Mundo Millos'.

Y dijo cómo debería ser visto su trabajo: "Renovamos con grandísimas inversiones a una plantilla campeona. No existe un equipo serio en el mundo que gane trayendo 15 o 20 refuerzos al año. Así es como se mide la gestión".

Sin embargo, su despachada no paró ahí, ya que se sacudió lanzándole un fuerte zarpazo a Radamel Falcao García , máximo ídolo de la fanaticada en la actualidad.

Gustavo Serpa, duro con Falcao García en asamblea de Millonarios

El dirigente se quitó culpas de encima sobre el no paso a la final de la Liga Betpplay del segundo semestre de 2024 y cargó tintas contra ‘el Tigre’, al que señaló de no haber hecho los goles que el equipo requería para vencer al Deportivo Pasto y avanzar a la definición por el título.

"¿Soy el responsable de que Falcao haya errado 3 goles en Pasto?”, preguntó haciendo referencia a las opciones que el atacante falló en ese encuentro, que terminó 0-0.

Y agregó que hizo lo que debía y que los futbolistas deben asumir las consecuencias de sus actos: “Nosotros somos responsables de armar un equipo competitivo, pero no de que los jugadores no tengan un buen 'performance' en el último partido".

E insistió en que no hubo errores de su parte: "Renovamos a la plantilla campeona y trajimos los jugadores que nos pidió el cuerpo técnico, eso no nos lo inventamos. Yo no meto los goles".

De esta manera, gambeteó a quienes le apuntan por la falta de éxitos deportivos recientes.