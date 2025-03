Técnico de grande del fútbol colombiano y el mensaje directo para Juan Manuel Lillo

Este martes, en el programa 'Caracol Sportcast', de la plataforma Ditu , de Caracol Televisión, el entrenador del Deportivo Cali, Alfredo Arias , contó detalles de su vida tanto en la faceta de DT como de futbolista. El uruguayo sorprendió con unas declaraciones sobre Juan Manuel Lillo, actual asistente de 'Pep' Guardiola, quien dirigió en Colombia a Millonarios y a Atlético Nacional.

Al momento de hablar por su fascinación por un estilo de juego, Arias fue se sensato y se confesó. "El que mejor transmite del juego de posesión es Juan Manuel Lillo. Conseguí el teléfono y varias veces me contestó. Me hubiese gustado ir a ver entrenar a 'Pep' Guardiola", remarcó el estratega.

En otro apartado y recordando sus días como futbolista, Arias recordó lo que fue uno de los episodios que vivió por el licor. "Me emborraché dos veces en mi vida. La segunda fue en Montevideo Wanderers como jugador. Salimos con los compañeros. Yo me acuerdo por lo que ellos me cuentan. No quise entregar el carro y me fui por toda la ciudad manejando. Por fortuna no había mucha gente en la calle", reveló.

Alfredo Arias, entrenador del Deportivo Cali. Captura Dimayor

Los números de Alfredo Arias como DT

Alfredo Arias ha dirigido en Uruguay, Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia, con un rendimiento global del 53.28% en 488 partidos, logrando 194 victorias, 114 empates y 180 derrotas.

Su carrera inició en Montevideo Wanderers (2012-2015), donde clasificó a la Copa Libertadores 2015 tras terminar segundo en la liga uruguaya 2013-14. Luego dirigió a Santiago Wanderers (2015-2016) en Chile, logrando un sexto puesto en el Clausura 2016.

Su mejor etapa fue en Emelec (2016-2018), donde ganó la Serie A de Ecuador 2017, con un 62.96% de efectividad. En torneos internacionales, alcanzó octavos de final en la Copa Libertadores 2017 y 2018.

En Bolívar (2018) terminó cuarto en el Clausura boliviano, sin poder pelear el título. En Universidad de Chile (2019) tuvo un breve paso con solo una victoria en 12 partidos. Regresó a Montevideo Wanderers (2019) sin éxito, finalizando décimo.

En Colombia, dirigió a Deportivo Cali (2020-2021), alcanzando semifinales en Liga y Copa. Luego, en Santa Fe (2022) llegó a semifinales de Copa Colombia. En Independiente Medellín (2023-2024) fue subcampeón de la Liga. Actualmente dirige Deportivo Cali (2024-25), buscando recuperar al equipo.