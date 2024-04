"Tengo inconformidad con el Presidente de la Dimayor, al fútbol hay que darle seriedad"

Desde hace unos días se viene sintiendo en el ambiente del fútbol profesional colombiano un inconformismo de varios clubes por algunas decisiones que se han tomado desde la presidencia de laDimayor, en la que se encuentra Fernando Jaramillo. Y precisamente el que se refirió sobre el tema este lunes fue Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe,quien habló de manera abierta y transparente con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

¿Usted que es el comandante de una fracción de clubes que no están de acuerdo con el Presidente de la Dimayor, cómo ve la situación actual?

"No soy el comandante en contra de la administración actual de la Dimayor. Todos los equipos están en su libertad de saber si están bien o mal con la representación del presidente de la Dimayor (Fernando Jaramillo), pero yo siempre he manifestado mi inconformidad por todos estos hechos, porque creo que al fútbol hay que darle seriedad y responsabilidad. Y yo hoy estoy averiguando que me dicen que en el partido de Jaguares, que fue un partido que transcurrió sin ninguna dificultad, no funcionó el VAR. Viendo el partido, yo digo: 'oiga, es el primer partido donde el VAR no interviene, qué bueno'. El presidente de Patriotas me dijo que en su partido tampoco hubo VAR y no entiendo porqué el Presidente (Fernando Jaramillo) no comunica con la realidad. Hay muchas cosas que fallan. Me llamó un hincha que fue el que me avisó de todo esto (los cambios) de la programación y me dice: '¿Presidente, todo esto no será oportunidad a otros equipos para recuperar jugadores?'. Viendo tantas cosas, viendo tanto problema y discusión con el arbitraje, no sé porqué no se toman los remedios y ahora estoy cada vez más preocupado por el fútbol".

Sobre las declaraciones de Fernando Jaramillo a Eduardo Luis López, qué decir...

"Escuché al presidente (Fernando Jaramillo) hablar de que él respaldaba a los árbitros. Él no los tiene que respaldar, los tiene que respaldar la Comisión de Arbitraje y no puede salir a hablar mal de unos y bien de otros. Y sí me disgustó mucho que el presidente de la Dimayor dio coloquialmente algunos criterios a unos periodistas, opinando de los dirigentes. Eso no debe suceder, para eso hay espacios para que nos diga que somos malos o actuamos mal, pero no decírselo a los periodistas. Si él piensa que somos malos dirigentes, él nos tiene que decir y para eso hay espacios. Así no era la forma, ni el momento para decirlo".

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor. Foto: AFP

¿Por qué sus inconformismo en el tema de Dimayor?

"Yo personalmente he sido claro y se lo he dicho al presidente Jaramillo y he criticado el funcionamiento de la Dimayor y hoy estoy inconforme, siendo que fui la persona que le hizo campaña a él para nombrarlo. Él me buscó, yo lo apoyé, hablé con varios presidentes y se consiguieron los votos para nombrarlo, o sea, no es que Méndez no está contento con nada, no. Yo no he estado contento cuando las cosas no se han hecho bien y al presidente se lo he dicho".