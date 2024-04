Hernán Darío Herrera sacó pecho por Once Caldas y le echó 'vainazos' a Millonarios

"Lo mío es trabajo, yo no hablo muy raro, no complico mucho las cosas, usted a mí no me escucha hablar de transiciones o de otras cosas. Yo soy más sencillo, no soy un orador como dicen por ahí. Acá en el Once Caldashay un grupo de trabajo muy bueno. Tenemos cosas viejitas y cosas nuevas". Esas fueron las primeras palabras de Hernán Darío Herrera, técnico del blanco de Manizales, en entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', al describir su labor y lo que viene haciendo en la Liga I Betplay 2024 con su equipo, que quedó ubicado en el grupo B de los cuadrangulares.

Desde el momento mismo en el que se realizó el sorteo se comenzó a hablar en medios y en la redes sociales de favoritismos, algo que no le cayó nada bien al profesor Herrera.

"Eso del favoritismo se lo devuelvo a ustedes que son de Bogotá. Hace un tiempo, a un equipo de Bogotá le daban todo el favoritismo, al verde (Nacional) nada de nada, decían que se jugaba feo, que el mejor equipo del mundo era Millonarios. Por más bien que uno juegue y no es campeón; pues no pasa nada. Muy bueno que sean favoritos, los felicito; pero yo también quiero ser campeón, que no me den como favorito. Esperemos a ver qué pasa", agregó el antioqueño.

Acción de juego en el duelo entre Once Caldas vs. América de Cali, por Liga. Foto: Colprensa.

'El Arriero' prosiguió y comentó que el "Once Caldas llevaba mucho tiempo sin estar en los ocho primeros, pero ahora con un equipo humilde y sencillo se logró una clasificación que nadie esperaba. Estamos satisfechos y ahora hay que seguir trabajando. Porque entramos a los ocho primeros no podemos decir que ya somos los mejores. El Once es muy importante, para mí es el segundo mejor equipo de Colombia, después de Nacional. ¿Cuántas estrellas amarillas tiene en el escudo Nacional?...Dos. ¿Cuántas estrellas tiene Once Caldas de esas amarilla?...Una".

¿Por qué las irregularidades de Once Caldas?

"Acá tuvimos un momento muy bueno, que fue con los nueve partidos consecutivos ganados, después tuvimos un bajón y ahora pues nos clasificamos bien, porque nunca estuvimos afuera de los ocho. El equipo muchas veces ha jugado bien, le ha ganado a equipos de categoría porque vencimos a Millonarios, al Cali. Es decir que el equipo ha rendido. Ojalá en esos cuadrangulares volvamos a mostrar lo que hicimos en esos nueve partidos que ganamos", finalizó el profesor Hernán Darío Herrera.