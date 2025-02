Teófilo Gutiérrez recibió una respuesta por parte de Junior: ¿vuelve al 'tiburón?

Teófilo Gutiérrez es uno de los jugadores que ha tenido bastante recordación entre los aficionados del Junior de Barranquilla. En los últimos días, su nombre ha vuelvo a estar relacionado en el rojiblanco, pero desde la institución barranquillera ya dieron una respuesta tajante.

Fue el propio presidente del 'tiburón', Antonio Char, el que se refirió al tema, sobre qué tanto es probable una vuelta de 'Teo' al club 'currambero'. De otro lado, este martes 4 de febrero, el periodista Fabio Poveda había afirmado que Gutiérrez Roncancio le habría pedido a Arturo Char, alcalde de la 'Arenosa', que lo llevara pero al Barranquilla Fútbol Club , escuadra en la que inició su brillante carrera deportiva.

Lo cierto es que el nuevo presidente del Junior sostuvo que desde las toldas 'rojiblancas' no están interesados en buscar a nuevos futbolistas. "Nosotros no estamos revisando ninguna contratación. El torneo ya lleva dos fechas y los jugadores que se incorporan tienen que venir a hacer pretemporada, si no la hacen ya es muy difícil", sostuvo en charla con el periódico 'El Heraldo'.

Teófilo Gutiérrez en un partido con el Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa

Y sobre una posible vuelta de 'Teo' Gutiérrez al elenco barranquillero, Antonio Char fue enfático en decir: "No tengo ningún conocimiento de eso".

Así las cosas, desde el Junior descartaron la posibilidad de fichar y contratar al exjugador de River Plate, Sporting Lisboa, Deportivo Cali, entre otros.

¿Qué dijo Fabio Poveda sobre 'Teo' Gutiérrez?

"Teófilo Gutiérrez le pidió a Arturo Char jugar en el Barranquilla FC, pero ahora lo que están analizando es su regreso a Junior. Se podría dar. Fuad y Antonio Char podrían cambiar de opinión y aceptar que vuelva", se le escucó decir al comunicador en 'Blu Radio'.

¿Qué está haciendo en la actualidad Teófilo Gutiérrez?

El del barrio La Chinita se está entrenando con un preparador físico personal, esto mientras consigue un nuevo equipo para continuar su carrera deportiva. 'Teo' tiene 39 años y el su club más reciente fue el Real Cartagena, de la Primera B del fútbol de nuestro país.

Con la institución auriverde terminó su vínculo contractual desde el pasado 31 de diciembre del 2024. Se esperan novedades, con el pasar de las horas, sobre en qué equipo finalmente jugará el eterno número '29'.

'Teo' Gutiérrez ha tenido tres pasos por el Junior: entre 2007 y 2009, 2012 y del 2017 al 2021, ganando dos ligas, dos Superligas y una Copa Colombia. En Colombia también ha vestido las camisetas del Cali, Real Cartagena, Atlético Bucaramanga y el Barranquilla Fútbol Club.