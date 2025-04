‘Tino’ Asprilla teme fracaso de Atlético Nacional en Copa Libertadores: “No meto la mano”

Faustino Asprilla , confeso hincha de Atlético Nacional y actual comentarista de televisión, le bajó el pulgar al equipo horas antes de su estreno en Copa Libertadores 2025.

El exfutbolista consideró que la nómina ‘verdolaga’, que es considerada por muchos como una de las más fuertes de Colombia, no es suficiente para avanzar a la segunda frase.

El popular ‘Tino’ señaló que hay detalles e información que tiene que lo llevan a desconfiar del elenco paisa , que hace parte del grupo F del certamen junto a Nacional de Uruguay, Internacional de Brasil y Bahía de Brasil.

De hecho, dio a entender que la jerarquía de Nacional no se puede comparar con la que había años atrás en la misma institución, épocas de grandes logros internacionales.

Esta postura también la extendió al resto de clubes del país que están afrontando copas continentales, como Atlético Bucaramanga, en Libertadores , y los de Sudamericana: Once Caldas y América de Cali.

Faustino Asprilla, pesimista con Atlético Nacional en Libertadores

El tulueño se pronunció en ESPN, donde empezó destacando la generación de futbolistas que él integró.

“Antes era otro cuento porque eran jugadores de mucha más categoría que los de ahora. Los jugadores de los años 90 al 2000 eran de demasiada categoría”, apuntó en inicio.

Y agregó que con el actual plantel ‘verdolaga’ no puede tener confianza: “Ahorita no puedo meter la mano por estos porque yo he visto. Sé cómo se comportan y sé que no puedo meter la mano a la candela”.

Por último, reiteró que este año también será para el olvido con los clubes colombianos compitiendo internacionalmente.

“No meto la mano por Nacional, ni por Bucaramanga, ni por el Once, ni por América”, concluyó.

El estreno de Atlético Nacional en Libertadores se programó para el miércoles 2 de abril a las 9 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín contra Nacional de Uruguay.