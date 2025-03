"Faustino Asprilla era extraordinario, jugaba parecido a lo que hace hoy Marino Hinestroza"

En 'Jugada Maestra', de la plataforma Ditu , de Caracol Televisión, este martes el tema propuesto para tratar fue el relacionado con los jugadores gambeteadores que existen en la actualidad en nuestro país y también, se dio un vistazo al pasado para poner sobre la mesa nombres de figuras del pasado que dejaron un grato recuerdo por sus ejecutorias en las canchas.

Para hablar de tal tema estuvieron como invitados reconocidos hombres del fútbol colombiano como Rubén Darío Hernández y Nelson Gallego, quienes compartieron impresiones con Javier Hernández Bonnet, Carlos de la Pava y el profesor Javier Castell.

En medio de la charla, Gallego echó atrás el casete y resaltó las virtudes de una leyenda de la Selección Colombia. "Faustino (Asprilla) era extraordinario, era más parecido a lo que hoy vemos de Marino Hinistroza. Faustino tenía zancada larga, buen freno, un gambeteador que dejó un legado a nivel internacional y si se quiere mundial".

Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional, celebra su gol contra América de Cali, en la Copa BetPlay 2024 Twitter Oficial de Atlético Nacional

El reconocido fundamentador de jugadores también recalcó que "ahora con Hinestroza (figura actual de Nacional) encontramos oro . Estamos enloquecidos con él, ojalá que vaya a la Seleccion y juegue. Ese tipo de jugador, como él, es de los más costosos del mundo".

'Rubencho' Hernández, quien fue un delantero de línea, como se conocía antiguamente, también opinó sobre 'el Tino'. Así dijo que "a 'Fausto' no lo podían cazar, gracias a su extremada técnica, por sus gestos no lo cogían. A él lo tuve de compañero en Nacional, era ese tipo de jugador impredecible, manejaba los dos perfiles, le tiraban patadas y no lo podían impactar".

Nelson Gallego habló de la historia de superación de Juan Guillermo Cuadrado

Otro de los nombres ilustres que se puso sobre la mesa fue el de Juan Guillermo Cuadrado, quien es mundialista con la Selección Colombia y ha elaborado una carrera deportiva relevante en el fútbol europeo, con pasos por clubes como Inter de Milán y Juventus.

El profesor Gallego fue formador del lateral o volante antioqueño por lo que contó que "Cuadrado es como un milagro de Dios, con 17 años, medía 1.64 metos, entre 19 y 20 años fue que creció. Él tenía problemas de alimentación, se retrasó el proceso, nadie creía que iba a ser de ese nivel. Juan tiene buena gambeta, además que le pega bien al balón; pero se fue acomodando de volante y de lateral, porque ahí recibía menos golpes y hacía menos gasto".