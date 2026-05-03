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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴Tolima vs. Deportivo Cali, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay I-2026
EN VIVO

🔴Tolima vs. Deportivo Cali, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay I-2026

Este domingo en el Manuel Murillo Toro, en Ibagué, el Deportivo Cali se juega sus aspiraciones de estar en las finales de la Liga BetPlay I-2026. ¡SIGA EN VIVO este juego AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 3 de may, 2026
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Tolima y Deportivo Cali se enfrentan en la jornada 19 de la Liga BetPlay I-2026.
Tolima y Deportivo Cali se enfrentan en la jornada 19 de la Liga BetPlay I-2026.
Fotos: X de @cdtolima y @DeportivoCaliCP
REFRESCAR
  • 02:48 p. m.
    ✔️ 🟢 ¡Así luce el camerino del 'azucarero'!✔️ 🟢

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  • 02:47 p. m.
    ✔️ El vestuario del Tolima listo ✔️

  • 02:45 p. m.
    👊🏻🟡¡Los convocados del Tolima para el duelo!👊🏻🟡

  • 02:44 p. m.
    💪🏻🟢¡Los convocados del Cali para el juego!💪🏻🟢

  • 02:39 p. m.
    🤔🟢¿Qué necesita el Deportivo Cali para clasificar a los 'play-offs?🤔🟢
    • En primera instancia, deberá ganarle al Tolima, en Ibagué, pero no depende de sí mismo. Cali debe esperar que Medellín no gane su compromiso contra Águilas Doradas y lo supere la diferencia de gol (Cali tiene + 4 y el DIM + 3).
    • Si empatan contra el 'vinotinto y oro', el 'azucarero' deberá esperar que Internacional de Bogotá derrote por más de dos goles a Santa Fe, en El Campín, y que Medellín y Millonarios ( juega contra Alianza en Valledupar), no ganen.
      Deportivo Cali superó al América en el clásico vallecaucano.
      Deportivo Cali superó al América en el clásico vallecaucano.
      X de @DeportivoCaliCP
  • 02:34 p. m.
    ⏱️🤔¿A qué hora es el partido?⏱️🤔

    A las 3:30 de la tarde, de este domingo 3 de mayo, rodará el balón en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.

  • 02:20 p. m.
    👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼

    Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Deportes Tolima y Deportivo Cali, válido por la jornada 19 de la Liga BetPlay I-2026.

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