🔴Tolima vs. Deportivo Cali, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay I-2026

✔️ 🟢 ¡Así luce el camerino del 'azucarero'!✔️ 🟢
- 02:48 p. m.
- 02:47 p. m.✔️ El vestuario del Tolima listo ✔️
Todo listo en el Camerino PIJAO 🔥🏟️ pic.twitter.com/1WHK5jOkgE— Club Deportes Tolima (@cdtolima) May 3, 2026
- 02:45 p. m.👊🏻🟡¡Los convocados del Tolima para el duelo!👊🏻🟡
Nuestros 20 jugadores convocados para enfrentar la última fecha del todos contra todos en nuestra casa.— Club Deportes Tolima (@cdtolima) May 2, 2026
Deportes Tolima 🆚 Deportivo Cali
🗓 Domingo 3 de mayo
🕞 3:30 p.m.
📍 La Hoguera del Indio
¡VAMOS TRIBU! 🏹 pic.twitter.com/sfbrLSj64b
- 02:44 p. m.💪🏻🟢¡Los convocados del Cali para el juego!💪🏻🟢
Este es el grupo de 20 jugadores convocados para el partido de este domingo, en Ibagué 💪⚽#VamosCali 💚 pic.twitter.com/jFux0BVX39— Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) May 2, 2026
- 02:39 p. m.🤔🟢¿Qué necesita el Deportivo Cali para clasificar a los 'play-offs?🤔🟢
- En primera instancia, deberá ganarle al Tolima, en Ibagué, pero no depende de sí mismo. Cali debe esperar que Medellín no gane su compromiso contra Águilas Doradas y lo supere la diferencia de gol (Cali tiene + 4 y el DIM + 3).
- Si empatan contra el 'vinotinto y oro', el 'azucarero' deberá esperar que Internacional de Bogotá derrote por más de dos goles a Santa Fe, en El Campín, y que Medellín y Millonarios ( juega contra Alianza en Valledupar), no ganen.
- 02:34 p. m.⏱️🤔¿A qué hora es el partido?⏱️🤔
A las 3:30 de la tarde, de este domingo 3 de mayo, rodará el balón en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.
- 02:20 p. m.👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼
Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Deportes Tolima y Deportivo Cali, válido por la jornada 19 de la Liga BetPlay I-2026.
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