JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Tolima vs. Junior, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto de la final por la Liga BetPlay
EN VIVO

🔴 Tolima vs. Junior, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto de la final por la Liga BetPlay

Ante su última oportunidad de título, el cuadro 'pijao' enfrenta al 'tiburón' en el estadio Manuel Murillo Toro, con la ilusión de remontar el 3-0 en contra, sufrido en la final de ida.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 16 de dic, 2025
Acción de juego en el duelo entre Tolima vs. Junior, por la final de Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.
  • 04:26 p. m. - ¡Así luce el Manuel Murillo Toro!

  • 04:26 p. m. - ¡Convocados del Tolima!

  • 04:25 p. m. - ¡Convocados del 'tiburón'!

  • 04:25 p. m. - A Tolima no le falta el apoyo
    ¡Banderazo en Ibagué!

  • 04:24 p. m. - ¡Hay carnaval en Barranquilla, previo a la final!

  • 04:23 p. m. - Hincha del 'pijao' se aferra a la fe para el título

  • 04:23 p. m. - ¿Cómo terminó la final de ida?
    El 'tiburón' tiene la ventaja.

  • 04:21 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!

    Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Tolima y Junior, correspondiente a la gran final de vuelta en el fútbol colombiano.

