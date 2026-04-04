🔴 Tolima vs. Santa Fe, EN VIVO YA; siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay I-2026

El juez central le puso punto final al encuentro en el estadio Manuel Murillo Toro.
- 11:03 p. m. - ¡Terminó el partido!
- 09:27 p. m. - 90+' ⏱️ l 🐷 Tolima 2-2 Santa Fe 🦁 l ¡Gol invalidado!
Tras revisión del VAR, el juez central determinó gol inválido. Todo sigue empatado.
- 09:25 p. m. - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL!
Alexis Zapata anotó el 3-2 a favor de Santa Fe, tras un gran contraataque, que ejecutó bien el conjunto bogotano.
- 09:20 p. m. - 90+' ⏱️ l 🐷 Tolima 2-2 Santa Fe 🦁 l ¡Se juegan cinco más!
El cuarto árbitro levantó el cartel y añadió cinco minutos más de fútbol.
- 09:08 p. m. - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!
Juan Pablo 'Tatay' Torres empató el partido con un remate de media distancia, tras desconcentración absoluta de Kilian Toscano.
- 08:53 p. m. - 60' ⏱️ l 🐷 Tolima 1-2 Santa Fe 🦁 l ¡Hora de juego!
Después de sesenta minutos de juego, el cuadro 'cardenal' mantiene la ventaja parcial en el marcador.
- 08:44 p. m. - 46' ⏱️ l 🐷 Tolima 1-2 Santa Fe 🦁 l ¡Inició el complemento!
El juez central dio la orden y la pelota ya rueda nuevamente en el estadio Murillo Toro.
- 08:27 p. m. - 45+' ⏱️ l 🐷 Tolima 1-2 Santa Fe 🦁 l ¡Terminó el primer tiempo1
El juez central le puso punto final a los primeros 45 minutos de partido.
- 08:14 p. m. - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!
Omar Frasica aprovechó una desatención defensiva de los ibaguereños y, en un rebote, sentenció el 2-1 a favor de Santa Fe.
- 08:12 p. m. - 33' ⏱️ l 🐷 Tolima 1-1 Santa Fe 🦁 l ¡PALOOOOOO!
El cuadro ibaguereño estrelló un balón en el larguero, tras la pausa de hidratación.
- 08:02 p. m. - 30' ⏱️ l 🐷 Tolima 1-1 Santa Fe 🦁 l ¡Media hora de partido!
Tras treinta minutos de juego, el encuentro se mantiene igualado de manera parcial.
- 07:52 p. m. - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!
Hugo Rodallega sentenció el empate parcial para Santa Fe, luego de recibir una pelota solo dentro del área rival; esto, a los 19 minutos.
- 07:51 p. m. - 15' ⏱️ l 🐷 Tolima 1-0 Santa Fe 🦁 l ¡Primer cuarto de juego!
Tras quince minutos de fútbol, lo gana parcialmente Tolima.
- 07:50 p. m. - 12' ⏱️ l 🐷 Tolima 1-0 Santa Fe 🦁 l ¡Polémica en el banquillo 'cardenal'!
Mateo Puerta, quien estuvo involucrado en la anotación del 'pijao'; tuvo una discusión con Pablo Repetto, que lo sacó del juego y mandó a los vestuarios a los doce minutos de juego.
- 07:35 p. m. - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!
Jerson González aprovechó una desatención defensiva y, con tiempo y espacio, no perdonó frente al arco, definiendo de gran manera para el 1-0.
- 07:29 p. m. - 0' ⏱️ l 🐷 Tolima 0-0 Santa Fe 🦁 l ¡Inició el partido!
El juez central dio la orden y la pelota ya rueda en el estadio Manuel Murillo Toro.
- 07:22 p. m. - ¡Salieron al terreno de juego!
Acompañados de la terna arbitral, jugadores 'pijaos' y 'cardenales' salieron al campo, para cumplir con los actos protocolarios correspondientes, previo al inicio del juego.
- 07:19 p. m. - ¡Así formará Tolima!
#TitularDT 👥 Estos son los once PIJAOS que enfrentarán a Santa Fe por la fecha 10 de la Liga Betplay.— Club Deportes Tolima (@cdtolima) April 4, 2026
¡Vamos TOLIMA!💪🏽🤎💛 pic.twitter.com/LYQGdDhH7U
- 07:18 p. m. - ¡El 'pijao' está más que listo!
- 07:08 p. m. - ¡Santa Fe ya está en el Murillo Toro!
¡Hola 👋🏻 Manuel Murillo Toro 🦁🏟️!#VamosSantaFe pic.twitter.com/ukVo8ISkRi— Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 4, 2026
- 07:07 p. m. - ¡Así alineará Santa Fe!
Esta es nuestra nómina titular 🇮🇩 para enfrentar a Dep. Tolima en la fecha 10 de la Liga BetPlay Dimayor ⚽️#VamosSantaFe pic.twitter.com/brGlNFww5I— Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 4, 2026
- 07:07 p. m. - ¡Listo el camerino del 'león'!
¡Camerino listo ✅ Se acerca la Fecha 10 para el León 🦁!#VamosSantaFe pic.twitter.com/BfUITihLws— Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 4, 2026
- 06:24 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto, del duelo entre Tolima y Santa Fe, correspondiente a la décima jornada de la Liga BetPlay.
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