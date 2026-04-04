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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Tolima vs. Santa Fe, EN VIVO YA; siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay I-2026
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🔴 Tolima vs. Santa Fe, EN VIVO YA; siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay I-2026

'Pijaos' y 'cardenales' se miden en el estadio Manuel Murillo Toro, para 'cuadrar agenda'; por el duelo, correspondiente la décima jornada del fútbol colombiano, que se encontraba aplazado.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 4 de abr, 2026
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Acción de juego, en el duelo entre Tolima vs. Santa Fe, por Liga.
Acción de juego, en el duelo entre Tolima vs. Santa Fe, por Liga.
Foto: Colprensa.
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  • 11:03 p. m. - ¡Terminó el partido!

    El juez central le puso punto final al encuentro en el estadio Manuel Murillo Toro.

    • Publicidad

  • 09:27 p. m. - 90+' ⏱️ l 🐷 Tolima 2-2 Santa Fe 🦁 l ¡Gol invalidado!

    Tras revisión del VAR, el juez central determinó gol inválido. Todo sigue empatado.

  • 09:25 p. m. - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL!

    Alexis Zapata anotó el 3-2 a favor de Santa Fe, tras un gran contraataque, que ejecutó bien el conjunto bogotano.

  • 09:20 p. m. - 90+' ⏱️ l 🐷 Tolima 2-2 Santa Fe 🦁 l ¡Se juegan cinco más!

    El cuarto árbitro levantó el cartel y añadió cinco minutos más de fútbol.

  • 09:08 p. m. - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

    Juan Pablo 'Tatay' Torres empató el partido con un remate de media distancia, tras desconcentración absoluta de Kilian Toscano.

  • 08:53 p. m. - 60' ⏱️ l 🐷 Tolima 1-2 Santa Fe 🦁 l ¡Hora de juego!

    Después de sesenta minutos de juego, el cuadro 'cardenal' mantiene la ventaja parcial en el marcador.

  • 08:44 p. m. - 46' ⏱️ l 🐷 Tolima 1-2 Santa Fe 🦁 l ¡Inició el complemento!

    El juez central dio la orden y la pelota ya rueda nuevamente en el estadio Murillo Toro.

  • 08:27 p. m. - 45+' ⏱️ l 🐷 Tolima 1-2 Santa Fe 🦁 l ¡Terminó el primer tiempo1

    El juez central le puso punto final a los primeros 45 minutos de partido.

  • 08:14 p. m. - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

    Omar Frasica aprovechó una desatención defensiva de los ibaguereños y, en un rebote, sentenció el 2-1 a favor de Santa Fe.

  • 08:12 p. m. - 33' ⏱️ l 🐷 Tolima 1-1 Santa Fe 🦁 l ¡PALOOOOOO!

    El cuadro ibaguereño estrelló un balón en el larguero, tras la pausa de hidratación.

  • 08:02 p. m. - 30' ⏱️ l 🐷 Tolima 1-1 Santa Fe 🦁 l ¡Media hora de partido!

    Tras treinta minutos de juego, el encuentro se mantiene igualado de manera parcial.

  • 07:52 p. m. - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

    Hugo Rodallega sentenció el empate parcial para Santa Fe, luego de recibir una pelota solo dentro del área rival; esto, a los 19 minutos.

  • 07:51 p. m. - 15' ⏱️ l 🐷 Tolima 1-0 Santa Fe 🦁 l ¡Primer cuarto de juego!

    Tras quince minutos de fútbol, lo gana parcialmente Tolima.

  • 07:50 p. m. - 12' ⏱️ l 🐷 Tolima 1-0 Santa Fe 🦁 l ¡Polémica en el banquillo 'cardenal'!

    Mateo Puerta, quien estuvo involucrado en la anotación del 'pijao'; tuvo una discusión con Pablo Repetto, que lo sacó del juego y mandó a los vestuarios a los doce minutos de juego.

  • 07:35 p. m. - ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

    Jerson González aprovechó una desatención defensiva y, con tiempo y espacio, no perdonó frente al arco, definiendo de gran manera para el 1-0.

  • 07:29 p. m. - 0' ⏱️ l 🐷 Tolima 0-0 Santa Fe 🦁 l ¡Inició el partido!

    El juez central dio la orden y la pelota ya rueda en el estadio Manuel Murillo Toro.

  • 07:22 p. m. - ¡Salieron al terreno de juego!

    Acompañados de la terna arbitral, jugadores 'pijaos' y 'cardenales' salieron al campo, para cumplir con los actos protocolarios correspondientes, previo al inicio del juego.

  • 07:19 p. m. - ¡Así formará Tolima!

  • 07:18 p. m. - ¡El 'pijao' está más que listo!

  • 07:08 p. m. - ¡Santa Fe ya está en el Murillo Toro!

  • 07:07 p. m. - ¡Así alineará Santa Fe!

  • 07:07 p. m. - ¡Listo el camerino del 'león'!

  • 06:24 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!

    Sean todos bienvenidos al minuto a minuto, del duelo entre Tolima y Santa Fe, correspondiente a la décima jornada de la Liga BetPlay.

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