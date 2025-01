Un 'duro' del Junior volvió a hablar de la llegada de James Rodríguez y todos se ilusionan

Uno de los rumores más impactantes para el fútbol colombiano del próximo año es la posible llegada deJames Rodríguez al Junior de Barranquilla . Aunque parece irreal, los pocos minutos en el Rayo Vallecano han aumentado la posibilidad de que el colombiano cambie de equipo para el próximo año y la puerta de la Liga Betplay se abrió, inmediatamente.

A pesar de que Fuad Char, máximo accionista del conjunto barranquillero, afirmó que no le han hecho ninguna oferta al colombiano y que tampoco han tenido reuniones; otro de los ‘duros’ se pronunció. Se trata del empresario Christian Daes, quien es reconocido hincha ‘tiburón’ y ha estado al lado de lo que se mueve en el cuadro del Atlántico.

A través de la cuenta de ‘X’, Daes dijo: “Sería hermoso tener al capitán de la Selección Colombia y que jugará para el Junior. Sería un sueño hecho realidad. Que linda manera de empezar el año. ¿Ustedes qué dicen?

De inmediato, toda la ilusión de los hinchas del Junior aumentó teniendo en cuenta el golpe que sería la eventual llegada del cucuteño al fútbol colombiano, teniendo en cuenta su experiencia en el balompié de Europa y el peso de su trayectoria.

Seria hermoso tener al capitan de la @FCFSeleccionCol jugar para el @JuniorClubSA Seria un sueño hecho realidad. Que linda manera de empezar el año. Uds que dicen?? — Christian Daes (@ChrisDaes) January 3, 2025

Cabe recordar que en la llegada de Juan Fernando Quintero al conjunto 'tiburón', el nombre de Christian Daes estuvo siempre en el radar por los patrocinios que tuvo y que rondaban en torno al antioqueño.

Habrá que esperar para ver qué sucede con James en los próximos días, teniendo en cuenta que no es tenido en cuenta por Iñigo Pérez en el Rayo y que no estuvo presente en la convocatoria para el juego de la Copa del Rey, por una "enfermedad".

¿A dónde está el futuro de James Rodríguez?

De no llegar a algún acuerdo, por lo menos en este mismo mercado de transferencias, el colombiano deberá jugar como mínimo seis meses más en el Rayo Vallecano, cuadro en el que no tiene el rodaje y protagonismo esperado. Es más, dicho por el mismo Íñigo Pérez, James no hace parte, a su concepto, de los mejores jugadores del plantel, misma razón por la que le ha dado 'banca' en lo que va de temporada.

Es más, solo hace un par de minutos el estratega español habló y nuevamente le envió 'palito' a James. “Tanto James como otros que crean que no tienen minutos justos o merecidos tendrán que hablar con el club. Yo estoy encantado con la plantilla. De momento no hay ningún movimiento”, citó Íñigo este jueves 2 de enero, en rueda de prensa.